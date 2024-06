Hyundai doet er schepje bovenop met 687 pk IONIQ 5 N TA

De TA voor de Hyundai IONIQ 5 N staat voor Time Attack.

Van alle snelle elektrische auto’s heeft Hyundai met de IONIQ 5 N een serieus ding gemaakt. Een snelle EV maken is niet moeilijk, een goede snelle EV maken wel. Enkel meer vermogen toevoegen is niet genoeg, ook al lijken sommige autofabrikanten dat te denken. Dealen met de hittevorming, remmen, het toepassen van een puik onderstel. Allemaal zaken die van belang zijn. Dat is Hyundai met de IONIQ 5 N niet vergeten.

Hyundai IONIQ 5 N TA

Alsof de 650 pk sterke elektrische auto al niet heet genoeg is komt het merk met de overtreffende trap. Eerder onthulde het merk al een raceversie van de Koreaanse auto. Dit keer is een Time Attack variant gepresenteerd. Speciaal ontwikkeld om de snelste te zijn tijdens de Pikes Peak International Hill Climb in Colorado Springs later deze maand.

Hyundai hoopt twee records te pakken. De snelste elektrische productie crossover/SUV en snelste aangepaste elektrische crossover/SUV. Om dat voor elkaar te boksen heeft het merk een aantal aanpassingen doorgevoerd, waardoor de Hyundai IONIQ 5 N serieus kans maakt op de titels.

Het vermogen is gestegen van 650 pk naar 687 pk. Een grappige aanpassing is het versterken van de speakers, zodat het gesimuleerde motorgeluid nog harder klinkt. Dat draagt natuurlijk niks bij aan de snelheid van de auto. Aangepaste ophanging en 18-inch Yokohama ADVAN 005 slicks doen dat wel. In het interieur is voor de veiligheid een rolkooi geïnstalleerd. Net als een zespuntgordel, HANS- en een brandblussysteem.

Naast de motorische, technische en interieuraanpassingen is het uiterlijk nog extremer. Inclusief een bijpassende livery. Hyundai laat niets aan het toeval over om de records binnen te slepen met de IONIQ 5 N TA. Geef ze eens ongelijk. Stiekem ziet het er best bruut uit. Er is vast wel een YouTuber die deze looks gaat toepassen op een straat IONIQ 5 N.