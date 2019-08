Eén man koopt vijfmaal Fenyr voor 6,5 miljoen euro

Net als met boodschappen moet je soms grote inkopen doen.

Vijf van hetzelfde. Als het om een pak sap in de supermarkt gaat is dat nog wel te overzien, maar vijf dezelfde supercars? Een Japanse autoverzamelaar was van mening dat dit wel een goed idee was. W Motors uit Dubai heeft bekendgemaakt dat de laatste vijf geproduceerde exemplaren van de Fenyr SuperSport Launch Editions zijn verkocht aan één en dezelfde zakenman. In totaal komen er 10 stuks van deze Launch Edition.

Het gaat hier om Tetsumi Shinchi. Met een prijskaartje van ruim 1,3 miljoen euro per stuk harkt W Motors in één klap 6,5 miljoen euro binnen. In welke geuren en kleuren Shinchi de auto’s heeft gekocht is niet bekendgemaakt. De reden waarom is tevens een vraagteken.

Vermoedelijk wil de zakenman een unieke garage hebben in vergelijking met andere vermogenden die de zoveelste Ferrari of Lamborghini in de collectie hebben. Het is niet het eerste product die hij kocht van W Motors. Shinchi beschikt eveneens over een Devel Sixteen.

Jaarlijks toont de Japanner zijn supercars aan genodigden tijdens de ‘Mega Supercar Motor Show’ in Fukuoka. De bedoeling is dat de vijf Fenyrs onderdeel uitmaken van de show in 2021. Overigens is Shinchi goede matties met de oprichter van W Motors, Ralph R. Debbas. De topman was aanwezig tijdens de laatste editie van de Mega Supercar Motor Show, afgelopen maand.