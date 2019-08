MINI Cooper SE: zo scoort de elektrische MINI tot nu toe

Zo staat het merk er op dit moment voor.

Begin juli trok MINI het doek van de Cooper SE, de eerste volledig elektrische MINI voor de massa. De auto komt in maart 2020 op de markt en in aanloop naar de marktlancering accepteert het merk voorbestellingen.

Die voorbestellingen lopen prima. MINI heeft al meer dan 45.000 pre-orders in Europa geregistreerd. Dat heeft projectleider Elena Eder gezegd in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het reserveren van een elektrische Cooper SE gaat gepaard met een aanbetaling van 1.250 euro.

Met een rijbereik van 234 kilometer (WLTP) is de Cooper SE geen allemansvriend, maar een goede partner voor in stedelijk gebied. In Nederland is de vanafprijs van 34.900 euro een smak geld. De particuliere koper zal dan ook vooral warmlopen voor de private lease mogelijkheden van MINI. Dan kost de elektrische auto 499 euro per maand.

Het reserveren van een elektrische auto is een trend onder autofabrikanten. Zo heeft Volkswagen met de ID.3 al meer dan 20.000 reserveringen in de pocket en Porsche met de Taycan meer dan 30.000 reserveringen. Ook elektrische auto’s als de Peugeot e-208 en de Opel Corsa-e kunnen gereserveerd worden. Wat dat betreft zal 2020 het jaar worden waarin een bombardement aan elektrische auto’s op de markt komen. Met name auto’s in de categorie ‘betaalbaarder’ krijgen er flink meer keuze bij. Met nu nog keuze uit onder andere een Renault Zoe of Nissan Leaf is het aanbod wat magertjes.