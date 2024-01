Een Mercedes-kleurtje maakt de Defender Convertible nóg cooler

En deze unieke Defender is gewoon een Nederlands product.

We schreven eerder deze week dat Volkswagen een punt gaat zetten achter de T-Roc Cabrio, maar je kunt nog wel een andere hoge cabrio bestellen: de Defender Convertible. Oké, het is een iets andere prijsklasse, maar dan heb je ook wat.

Land Rover durft het zelf niet aan om een open Defender te bouwen, maar het Nederlandse Heritage Customs helpt klanten die er tóch eentje willen graag uit de brand. In mei vorig jaar kregen we het allereerste exemplaar te zien, maar daar blijft het niet bij. Inmiddels is er ook een tweede exemplaar gebouwd.

Deze ziet er weer heel anders uit, want Heritage Customs bouwt een auto volledig naar de wensen van de klant. Zo is deze auto uitgevoerd in een unieke kleur: Sunbeam Yellow, ongetwijfeld geïnspireerd op Solarbeam Yellow van Mercedes. Een zomers kleurtje, wat natuurlijk uitstekend past bij een cabrio.

Het interieur van de auto is ook helemaal opnieuw bekleed, in zwart leer met gele stiksels. Het interieur wordt helaas enigszins ontsierd door een derde stoeltje in het midden á la Fiat Multipla. Dit is overigens geen toevoeging van Heritage Customs, maar gewoon een optie af fabriek.

Het productietempo ligt niet erg hoog bij Heritage Customs, want dit tweede exemplaar wordt maar liefst 10 maanden na de introductie van het eerste getoond. Er werd aanvankelijk gesproken over vijf exemplaren per jaar, maar dat gaat met dit tempo niet lukken.

Het bedrijf kondigt nu wel een verhoging van de productie aan, vanwege de toenemende vraag. Er is dus wel markt voor een Defender Convertible, ondanks het gepeperde prijskaartje. De vanafprijs is namelijk €102.850. En dan moet je zelf eerst een Defender 90 aanleveren…