Heel Nederland mag nu een sedan met 585 pk private leasen

Het kan bijna niet anders, of dit wordt een van de populairdere auto’s in Nederland. Een sedan met 585 pk klinkt niet verkeerd!

15.000 exemplaren. Méér dan 15.000 exemplaren. Laat dat eventjes inzinken. Want er staan meer dan 15.000 stuks van de Lynk & Co 01 op Nederlands kenteken. Afgelopen jaar kwamen er 6.109 exemplaren bij. Eentje daarvan is van onze hoofdredacteur @michaelras, die zich voor het goede doel heeft opgeofferd om er eentje te gaan rijden. Dit om te kijken hoe de abonnementsconstructie bevalt, naast de auto uiteraard!

Gezien het feit dat hij wel winterbanden heeft, lijkt het allemaal goed te gaan met onze grote baas. We zijn dan ook benieuwd of hij een overstap naar de Lynk & Co 07 EM-P zal overwegen.

In Nederland is Lynk & Co een merk met slechts één model in het gamma, maar in het thuisland zijn er meerdere modellen en daar komt er nu eentje bij: de Lynk & Co 07.

Platform Lynk & Co 07

Lynk & Co onthult nu al de eerste paar afbeeldingen van de auto en wat summiere technische gegevens. Op de foto’s is het model natuurlijk nog gecamoufleerd, maar we kunnen zien dat het een meer traditionele sedan is met een paar geinige designfoefjes dan een crossover.

Belangrijker dan het uiterlijk is misschien wel de techniek. De 07 is namelijk deels een Volvo, net als de 01 veel gebruik maakt van Volvo-techniek. De 07 EM-P staat op het CMA Evo-platform, dat we ook kennen als Volvo’s P6-platform. Dit platform is geschikt voor auto’s met verbrandingsmotor, maar ook voor PHEV’s en volledig elektrische auto’s. De Lynk & Co 08 – een plug-in crossover coupé-achtig geval – staat ook al op dit platform.

Sedan met 585 pk

In die auto zijn er drie aandrijflijnopties, allemaal plug-in hybride. Het begint met een 1.5 driecilinder turbo (163 pk) en elektromotor, samen goed voor 381 pk. Je kunt kiezen uit een kleine batterij (21,2 kWh) of een grote (39,8 kWh). Het topmodel heeft dezelfde 1.5, maar dan met twee elektromotoren, die samen 585 pk leveren.

Kijk, die laatste klinkt dan meteen interessant! Natuurlijk, alles is afhankelijk van de prijs. Maar als Lynk & Co die een beetje aantrekkelijk kan houden – zoals met de 01 -, dan hebben ze een winnaar. Een knappe ruime sedan met 585 pk klinkt niet verkeerd. Jullie aller Michael kan niet wachten om over te stappen!