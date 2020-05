Een motor kopen van het vakantiegeld: 5 keuzes

Voor welke keuze ga jij?

Het vakantiegeld is binnen óf onderweg. Maar op vakantie gaan zit er waarschijnlijk niet in dit jaar. Wat is dan leuker dan een rondje touren in eigen land. Wij gingen op zoek naar de leukste speeltjes binnen een budget van 5.000 euro. Laten we zeggen, gewoon de hele storting die je baas doet in mei, dus inclusief salaris! Sommige zullen daarnaast dan wat vakantiegeld van vrouwlief (of natuurlijk manlief) moeten aanspreken om aan dit bedrag te komen. Voor een bedrag van vijfduizend euro is er heel wat leuks te vinden op de tweedehandsmarkt maar zelfs nieuw.

Deze funmotor koop je van het vakantiegeld

Ik lap de regel hoe meer pk’s hoe beter eens even flink aan mijn laars voor het eerste exemplaar in dit artikel. Voor 5.000 euro kun je namelijk een gloednieuwe Honda Monkey in de garage hebben staan. Snel is hij zeker niet, maar deze motor heeft wel een hoge funfactor. Deze pocket-size is zeker niet geschikt voor lange afstanden. Comfortabel rijden met je partner achterop hoef je al helemaal niet te verwachten. Zijn we dan helemaal negatief? Nee, zeker niet. Jouw vakantiegeld sla je dan ook helemaal niet om bovenstaande redenen stuk op deze motor. Het is een moderne stadsmotor die zorgt voor heel veel fun met een knipoog naar het icoon. Vooral de chromen accenten op de spatborden, het hitteschild, de ronde spiegels en het hoge stuur zijn een eerbetoon. De 107 kilogram wegende motor is voorzien van hedendaagse snufjes. Zo heeft de benzinetank voor 5,6 liter peut een metertje, heeft de Monkey ABS en LED verlichting en heeft hij een injectiemotor. Met zijn 6,9 kW blijft de Honda onder de 11 kW en is hij ook geschikt voor een A1 rijbewijs. Beschikbaar in de kleuren banana yellow, pearl nebula red en pearl shining black. Allemaal gecombineerd met de kleur ross white.

Investeren in een motor met vakantiegeld

Het is volgens velen niet de slimste keuze om geld in een Italiaan te storten, niet iedereen op de redactie is het daar mee eens. Een Italiaan koop je bovendien niet als investering maar meestal puur uit emotie. Toch zijn de oudjes op dit moment waarschijnlijk op hun laagste prijsniveau. Neem nou deze Ducati 748 op Marktplaats. Deze Italiaanse schone werd nieuw geleverd tussen 1994 en 2003. Het exemplaar op Marktplaats kwam in 1998 van de band rollen met zes versnellingen. Ze staan tweedehands in meerdere kleurstellingen te koop, naast standaard rood is er ook een Senna uitvoering in het grijs. De Senna-variant is iets lastiger te vinden binnen ons vakantiegeld-budget. Maar nu weet ik dat een anonieme AB-lezer vind dat alle Ducati’s geel hadden moeten zijn, hè @dragspert? Dit gebruikte exemplaar van de Ducati 748 op Marktplaats is in kanariegele lak uitgevoerd.

Deze motor is gereviseerd en klaar voor zijn volgende baasje. Met een vraagprijs van 3.500 euro houden we nog wat vakantiegeld over. Het overgebleven vakantiegeld hoeven we in ieder geval niet in een nieuwe achterband voor de motor te stoppen. Er is recent een vers exemplaar onder deze 748 gemonteerd.

Ze hoeven niet allemaal geel te zijn

Een nieuwe motor met meer dan 125 of 300cc kopen is nou eenmaal lastig met ons vakantiegeld. Een merk wat relatief betaalbare motorfietsen maakt is Royal Enfield. De Himalayan 410 gaat net iets boven ons budget maar is zeker het behandelen waard. Met deze motor kun je ook doorrijden als een weg onverhard wordt of zelfs als er helemaal geen weg meer te vinden is. Als we Royal Enfield mogen geloven is dit allemaal geen probleem voor de 1-cilinder. De rechtop positie en hoge zithoogte van 800 milimeter moeten ervoor zorgen dat je comfortabel lange afstanden kunt afleggen. De Spaanse jungle zal het dit jaar niet worden om een lekker stukje offroad te knallen maar deze Royal Himalayan is ook geschikt voor een rondje door de polder.

Royal Enfield levert de Himalayan 410 in het Snow, Granite, Sleet Grey, Graval Grey, Red Rock en Lake Blue. Helaas voor de AB-lezer die graag anoniem wilde blijven geen geel, maar wel veel kleurkeuze.

Een jonge naked met het vakantiegeld

Mocht je goede onderhandelingsskills hebben kun je zeker een mooie naked motor vinden voor ons vakantiegeld. Met goed onderhandelen zou je bijvoorbeeld deze MT-07 mee naar huis kunnen nemen. Een jonge motor met een leuke kleurstelling en handvatverwarming. Nu zul je dat laatste aankomende hemelvaartsdag niet nodig hebben maar het is met het Nederlandse klimaat geen overbodige luxe. Vanaf 2015 was ABS een optie op de Yamaha MT-07. Op dit exemplaar uit 2016 is dit aangevinkt. Leuk is de crossplane krukas van deze parallel-twin. Het blok is goed voor 75 pk. Lange ritten zijn met zijn rechtop positie geen probleem.

De Yamaha MT-07 staat vooral bekend om de wendbaarheid en de speelse stuureigenschappen. Het is een motorfiets die makkelijk rijdt en een sportieve uitstraling heeft. De MT-07 is nieuw relatief betaalbaar en daarom kunnen we deze jonge motor ook met ‘de meistorting’ aanschaffen.

Een gereviseerde motor met het vakantiegeld

De meeste racers blijven niet origineel. Vaak wordt er nog wat aan versleuteld na de aanschaf. Een ander kuipruitje, een kortere kentekenplaathouder en een nieuw dempertje erop. Het is geen racers-starterspack maar het komt er wel heel dicht in de buurt. Laat het nu zo zijn dat deze Triumph Daytona 675 dat al heeft, plus een hoop extra’s. Een Daytona uit 2006 of 2007 is voor ons vakantiebudget makkelijk te vinden tussen alle motoren op Marktplaats. Deze Daytona heeft zelfs een hoop extra’s.

Dit exemplaar uit 2007 heeft al wel wat ervaring maar is met het gereviseerde blok nog goed voor heel wat extra kilometers. Dit exemplaar viel op vanwege zijn kleurstelling. Mocht je nou opzoek zijn naar wat meer anonimiteit of een motor met wat minder ervaring zijn die ook makkelijk te vinden voor ons vakantiegeld(budget) van 5.000 euro.

Leuk detail: dit 675cc blok is doorontwikkeld voor het getunede 765cc blok wat gebruikt wordt in de Moto2. De Daytona 675 staat als je het zo bekijkt dus aan de basis van de Moto2 fiets.

De keuze: welke motor koop jij van het vakantiegeld?

Dit keer veel verschillende motoren, zowel nieuw als gebruikt. Ga jij voor opvallende kleurstelling van de Daytona 675 of toch voor de funfactor van de Monkey?