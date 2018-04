Legendarische Honda Monkey terug in productie

50 jaar geschiedenis verdwijnt (toch) niet in de prullenbak.

Honda vertelde ons vorig jaar nog dat het de iconische Monkey na 50 jaar uit de productie zou halen, maar dat blijkt inmiddels een loos alarm te zijn geweest. De Japanners brachten vandaag namelijk het nieuws naar buiten dat de motor gewoon terugkeert, en wel beter dan ooit.

Het kleintje uit het land van de rijzende zon behoudt dezelfde kenmerkende aspecten als zijn voorgangers, maar geeft er net even een eigentijdse draai aan om duidelijk te maken dat hij wel degelijk een nieuwe machine is. De Monkey krijgt bijvoorbeeld LED-lampen en digitale tellers. Daarnaast is de fiets voorzien van schijfremmen met ABS en krijgt hij een omgekeerde voorvork.

De Monkey is vanuit zijn oorsprong een speels apparaat. Letterlijk, zelfs, want de motorfiets begon zijn leven ooit als onderdeel van pretparken. Door de jaren heen veranderde de Monkey steeds meer in een ‘echte’ motor, maar het joviale karakter werd grotendeels behouden.

Dit is vooral te danken aan zijn grootte. De Monkey is, net als de Honda Grom, een compacte motor die voor relatief weinig geld bijzonder veel plezier weet te creƫren. De Monkey krijgt nu nog meer van die vreugde mee, doordat Honda heeft besloten de 125cc van de Grom ook in de Monkey te leggen. Voorheen beschikte de Monkey slechts over 50cc, dus er is absoluut sprake van een aanzienlijke sprong.

Het is nog niet bekend wat de Monkey moet gaan kosten, of wanneer hij op de markt komt.