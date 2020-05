Tweede tuner die de Audi RS Q3 verfraait is Prior Design

De compacte sport-SUV van Audi, de RS Q3, wordt een hoop dikker door een pakketje van Prior Design.

De wondere wereld van tuning kent vele namen. We kunnen allemaal wel de ABT’s van de Mansory’s onderscheiden, omdat de één het altijd redelijk subtiel houdt en de andere elke auto een wereld van kitscherige tuning voorziet. Wat dat betreft is Prior Design een middencategorie. Er is optisch meer aan de hand dan een product van ABT, maar geen excentrieke forged carbon, gouden wraps en andere tierelantijnen.

RS Q3

Ook de autokeuze verschilt vaak. Mensen die Prior Design vooral van Need for Speed kennen, zullen de AMG GT van de tuner wel herkennen. Dat – en buitenbeentje Ferrari 458 – is het dikste wat een Prior-set gaat ontvangen. De rest is vooral sportief Duits spul. Zoals de nieuwe Audi RS Q3 bijvoorbeeld, die recent al in de spotlights stond omdat ABT zich eraan vergreep. Nu heeft Prior Design ook een set ontwikkeld voor de Audi RS Q3 (Sportback).

Bodykit

Simpel doch doeltreffend. Want ook al oogt de RS Q3 een stuk voller, door het aantal gekke hoeken en vouwen die het normale design heeft valt het bijna niet op dat hier een bodykit op zit. Naast de ‘verbredingsset’ zit er ook bijvoorbeeld een nieuwe voorsplitter op de Prior Q3. Omdat het overigens om de RS Q3 Sportback gaat, is er ruimte voor twee achterspoilers (eentje voor het dak en eentje voor onder de achterruit). Carbon sideskirts en onderdelen voor de achterbumper, samen met een set gesmede 22 inch wielen maakt het geheel af.

Bestellen

Verkocht? Mooi, vanaf zeer binnenkort is de set voor de Audi RS Q3 te bestellen bij Prior Design. Het lijkt erop dat het niet uitmaakt of je de Sportback of reguliere versie hebt. Het resultaat zal ook hetzelfde zijn.

Met dank aan @HZW voor de tip!