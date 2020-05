Spanferkel! Meer info over de Golf 8 GTI TCR

Wordt de Golf 8 GTI TCR net zo lekker als de Golf 7 GTI TCR?

Zoals collega @willeme vanochtend al verklapte is de Golf GTI TCR stiekem de gaaftste moderne Golf. Ja, tuurlijk, officieel staat boven de GTI TCR nog de Golf R. Vergeet echter die zware blepper, want los van wat meer pk’s en een Haldex-koppeling die vooral gewicht toevoegt heeft de R niks meer te bieden dan de TCR. Dat komt omdat de TCR zijn naam eer aandoet met allerlei modificaties die het een snelheidsmonster maken op het circuit. Als extra bonus stuurt ‘ie daarom ook prettig voor een auto zonder premium RWD.

Sinds er wat data uitlekte eerder dit jaar, wisten we al dat de TCR waarschijnlijk 300 pk zal leveren. Dat is zoals ietsje minder dan de Golf R (333 pk) maar fors meer dan de 245 pk die de standaard GTI meekrijgt. Uit nieuwe spyshots blijkt dat de TCR de kekke Renaultesque ‘mistlampjes’ in de voorbumper waarschijnlijk zal ontberen. Het zou kunnen dat Volkswagen ze nog toevoegt voor het productiestadium maar op de vrijwel naakte ‘mule’ die in onderstaande video te zien is zitten ze in ieder geval niet.

Het is nog even de vraag of Volkswagen de nieuwe TCR ook weer zo hardcore maakt als de vorige generatie. Op het testexemplaar zien we een paar goede tekenen hiervoor, zoals de geperforeerde remschijven, de vuistdikke knalpijpen en de spoiler achterop. Wat helaas ook opvalt, is dat er twee deuren teveel in de koets zitten, omdat de driedeurs Golf helaas dood is. De tijd zal leren of de Golf 8 GTI net zo scherp is als zijn voorganger, of net zo scherp als zijn software. Laten we hopen dat ‘TCR’ een baaaaaaadge wordt die ergens voor staat.