Overheid weigert pro-EV-onderzoek te publiceren

De ministers noemen het onderzoek ”te academisch” en vegen de bevindingen onder de mat.

Het is bij een onderzoekje dat van een commerciële partij komt maar altijd de vraag in hoeverre de resultaten te vertrouwen zijn. Het komt de bedrijven vaak goed uit dat de uitkomsten aansluiten op de producten die het bedrijf verkoopt. Maar wat als de opdrachtgever de overheid is?

Het Zwitserse ministerie van Energie heeft een eigen klimaatonderzoek over elektrische auto’s jarenlang stilgehouden. Niet omdat het onderzoek fout was, maar omdat de uitkomsten volgens de beleidsmakers ’te academisch’ en ‘potentieel gevoelig’ zouden zijn. Dat blijkt uit een reconstructie van het Zwitserse onderzoeksplatform Republik.

In 2022 gaf het ministerie opdracht aan onderzoeksbureau Infras om te onderzoeken of het, vanuit klimaatperspectief, beter is om je oude benzine- of dieselauto te blijven rijden, of juist over te stappen naar een nieuwe elektrische auto. Voor het onderzoek werd 100.000 Zwitserse frank (ongeveer €106.000) uitgetrokken.

Uitkomst van het onderzoek

De uitkomst kwam eind 2024 en was vrij duidelijk: in meer dan 90% van de gevallen is het klimaatvriendelijker om over te stappen op een elektrische auto van vergelijkbare grootte. Opvallend: volgens de studie wordt er vrijwel altijd direct CO2-winst geboekt, zonder dat je duizenden kilometers hoeft te rijden voordat het omslagpunt wordt bereikt.

Resultaten belanden onderin de la

In plaats van de resultaten te delen, besloot het Zwitserse ministerie het rapport te archiveren en niet te publiceren. Toen Republik hier lucht van kreeg, dwong het met een beroep op de transparantiewet publicatie af. Uit de bijbehorende interne evaluaties blijkt dat het ministerie vond dat de studie ‘de vraag niet duidelijk beantwoordde’ en ’te academisch’ was. Hmm.

Interne e-mails, die later openbaar kwamen, schetsen een ander beeld: ambtenaren spraken over ”potentieel gevoelige” conclusies die ”verkeerd geïnterpreteerd” konden worden. Men was bang dat de bevindingen zouden leiden tot ”elitaire aanbevelingen” en dat de overheid te maken zou krijgen met ”een negatieve beoordeling”. Oftewel, we raken er stemmers mee kwijt.

Ook opmerkelijk: er was geen sprake van dat de gegevens fout waren of dat de resultaten moesten worden herzien. De keuze om het rapport stil te houden, lijkt dus vooral politiek gemotiveerd. En dat terwijl de onderzoekers er geen harde eisen aan verbinden: het was enkel advies. Bijzonder.

Foto: Hummer EV gespot door @bernardw