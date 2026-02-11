Terwijl het Nederlandse merk al jaren failliet is. Hoe zit dat dan?

We nemen je even mee terug richting 2020. Een enorm ambitieus plan kwam een Eindhovens kantoor uitrollen. Een Nederlandse elektrische auto, maar met zonnepanelen op het dak zodat je eigenlijk vrijwel nooit hoefde op te laden. In de basis een geweldig plan, maar helaas bleek het in de praktijk allemaal wat minder goed.

We gaan niet helemaal in op het hoe en waarom, maar Lightyear ging in 2023 failliet. En als een bedrijf failliet gaat, dan komt er een curator bij kijken. Kort gezegd verkoopt hij de bezittingen die het bedrijf nog heeft en lost met de opbrengst daarvan de schulden af.

Bij Lightyear was dat niet anders, er werd flink wat geveild. En dan hebben we het vandaag specifiek over een prototype. Dat wilde iemand hebben, maar toch niet en toen toch wel voor veel minder. Vaag verhaal, maar lees maar verder. Dan wordt het duidelijk.

De eerste Lightyear is tóch verkocht

Bij de faillissementsveiling ging een levensgroot showmodel van de Lightyear 0 onder de hamer. Niet rijdbaar, wel leuk voor in de lobby. Hoogste bod: twintig mille. Deal gesloten, zou je denken. Alleen werd er nooit betaald. De vrouw die het bod had gedaan zei namelijk dat zij het helemaal niet was. Dat laten onze vrienden van Quote weten, by the way.

Volgens haar was haar account gehackt, of ging er iets mis bij de veilingsite. De biedingen kwamen in elk geval zó snel achter elkaar dat ze claimde dat geen mens dat ooit gedaan zou kunnen hebben. En zij dus ook niet.

De curator dacht daar anders over. Die veilde de Lightyear dan maar opnieuw en kreeg er nog maar €6.250 voor. Tja, blijft toch een auto waar je geen meter mee rijdt. Vervolgens stapte hij naar de rechter om het verschil terug te eisen.

En die gaf hem gelijk. Het bod was gedaan via een bestaand account dat vaker had gekocht, dus mocht de curator ervan uitgaan dat het serieus was. Resultaat: €13.750 schadevergoeding voor de eerste koper, plus rente en kosten erbovenop. Best veel..

Voor dat geld had je inmiddels ook gewoon een gebruikte Model 3 kunnen rijden. Die heeft dan wel geen zonnepaneel op het dak, maar rijdt wel gewoon van A naar B.