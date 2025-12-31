Dit verandert er aan de wegenbelasting in 2026

Autorijden wordt voor veel Nederlanders iets duurder in 2026.

Waar Nederlandse overheid de afgelopen jaren vooral elektrische auto’s, campers en bepaalde bedrijfsauto’s stimuleerde met korting op de wegenbelasting, draait het de kraan in 2026 wat verder dicht. De wegenbelasting gaat dus voor veel mensen omhoog. Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij.

Inflatiecorrectie

Los van specifieke regelingen worden de MRB-tarieven in 2026 over de hele breedte verhoogd door een inflatiecorrectie. De overheid past de basisbedragen jaarlijks aan, en dat betekent dat vrijwel alle auto’s duurder worden, ongeacht aandrijflijn. Voor 2026 bedraagt deze correctie 2,9 procent.

Provinciale opcenten

Naast het gewicht en de CO2-uitstoot van je auto, is de wegenbelasting voor afhankelijk van je woonplaats. Of beter gezegd, woonprovincie. In 2026 passen provincies de opcenten aan. Dit is een bedrag dat naar het provinciebestuur boven op het basistarief van de wegenbelasting mag rekenen en wat direct naar de schatkist van de provincie gaat. Een overzicht van de verhogingen per provincie, kun je hier vinden.

Elektrische auto’s

Tot eind 2025 profiteren elektrische auto’s nog van 75 procent op het standaard tarief van de Motorrijtuigen Belasting (MRB). Dat betekent dat EV-rijders slechts 25 procent van het normale tarief betalen. Vanaf 1 januari 2026 verandert dat aanzienlijk. De korting daalt naar 30 procent en blijft gelden tot en met 2028. Daarna wordt de korting verder afgebouwd richting het volledige MRB-tarief in 2030.

Bestelauto’s

Voor bestelauto’s, waaronder elektrische varianten, verdwijnen of verminderen meerdere fiscale voordelen. In 2026 betalen veel elektrische bedrijfswagens (bijna) het volledige MRB-tarief, terwijl zij tot en met 2025 nog sterk werden ontzien. Dit raakt vooral ondernemers die de afgelopen jaren bewust elektrisch zijn gegaan vanwege de lage vaste lasten.

Plug-in hybrides

De PHEV genoot in het verleden van korting op de MRB vanwege het ogenschijnlijk groene karakter. Daar komt de overheid op terug. Waar plug-in hybrides in 2025 nog 25 procent korting kregen op de wegenbelasting verdwijnt in 2026 die korting. PHEV-rijders gaan gewoon het volle tariefbetalen, wat gezien de zware accu in stekkerhybrides, niet prettig is voor de portemonnee.

Campers

Steeds meer Nederlanders ruilen hun caravan in voor een camper. De regering reageert op deze trend door de wegenbelasting op campers flink op te krikken. Tot en met 2025 kregen camperbezitters 75 procent korting op de MRB. Ze betaalden dus 25 procent van het volle tarief.

Vanaf 2026 krijgen de vakantiegangers nog maar 50 procent korting. Ze gaan dus effectief het dubbele betalen. Voor zware campers kan dit honderden euro’s per jaar extra betekenen. Let op, want dit nieuwe tarief geldt ook als de camper maar een deel van het jaar worden gebruikt.

