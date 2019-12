Een snelle auto is niks zonder de beste banden

Remmen, sturen, accelereren. Drie handelingen die op hogere snelheden levensgevaarlijk kunnen zijn zonder de juiste banden.

Een snellere auto kopen is geen kunst. Het voertuig in een goede conditie rijdende houden vergt wel aandacht. Zeker bij een tweedehands auto is het goed opletten wat voor rubber de vorige eigenaar onder de auto heeft gemonteerd.

Want vreemd genoeg zijn het vaak de banden waarom men bespaard. Een pijnlijk verkeerde keuze, want zonder goede banden ben je nergens. Zeker als je het vermogen van je snelle bolide gaat aanspreken dragen kwalitatieve banden bij aan een stuk veiligheid. En vergeet niet dat goed rubber je ook plezier geeft. Je auto gaat er simpelweg beter van sturen.

Wat dat betreft heb je aan Goodyear een goede betrouwbare vriend als het gaat om een setje banden. Het bedrijf introduceerde dit jaar een nieuwe reeks banden binnen de Eagle F1 SuperSport-familie. Het merk mikt op performance, veiligheid en maximale grip in de omstandigheden wanneer je het nodig hebt.

Wanneer je naar een band kijkt sta je zelden stil bij alle ontwikkelingen die gedaan zijn om de band zo te krijgen. Zo bestaat de Eagle F1 SuperSport-serie uit drie banden. De meest geavanceerde band, de Eagle F1 SuperSport RS, is door Goodyear speciaal voor Porsche Motorsport ontwikkeld. In het ontwikkelingscentrum in Hanau, Duitsland, hebben honderden engineers en onderzoekers gekeken naar allerlei belangrijke factoren om de beste band te krijgen.

De resultaten die men in een lab weet te behalen moet natuurlijk ook in de praktijk getest worden. Een job die kunt omschrijven als een jongensdroom, want wie wil nu niet op een circuit losgaan met een snelle sportauto om nieuwe bandentechnologie te testen. In het geval van de Goodyear Eagle F1 SuperSport RS vonden de laatste ontwikkelingen plaats op het Nardò Porsche Test Circuit in Nardò, Italië. Met deze laatste stap was het moment daar: Goodyear is terug op de markt van de Ultra Ultra High Performance (UUHP) banden.

Het resultaat is een band die idioot veel grip levert. De Eagle F1 SuperSport RS is dan ook gehomologeerd voor de Porsche 911 GT3 RS en GT2 RS. Pas als je een rondje aan boord van zo’n auto meegaat besef hoe hoog de limiet ligt voordat de band stopt met grip bieden.

Naast het topmodel, de Eagle F1 SuperSport RS, zijn er ook nog de Eagle F1 SuperSport R en de Eagle F1 SuperSport. Laatstgenoemde is een door races geïnspireerde band voor de beste grip en handling op droge wegen. De Eagle F1 SuperSport R neemt het recept van SuperSport, maar staat ook offroad zijn mannetje. De eerder besproken Eagle F1 SuperSport RS is een band die het beste tot zijn recht komt op het circuit. Op de openbare weg ga je met normaal weggedrag niet in de buurt komen met waar de band toe in staat is.

Enkele belangrijke kenmerken van de Eagle F1 SuperSport-reeks zijn de stijve ribben in het loopvlak, een gesloten patroon aan de buitenkant van de schouder en een stijve zijwand voor beter rijgedrag. Met 361 F1-overwinningen in het achterhoofd heeft Goodyear zijn circuitervaring gebruikt om deze nieuwe generatie prestatiebanden te ontwikkelen. Wees niet bang dat je met natte omstandigheden de grip verliest. Hoewel het segment van de band aan de buitenkant is geoptimaliseerd voor droog wegdek, zijn er ook drie centrale segmenten voor een nat wegdek. Remmen en sturen in natte omstandigheden moet zo in alle veiligheid kunnen verlopen. Zeker bij een snellere auto wil je dat deze zaken in orde zijn.

Ben jij met je vliegensvlugge bolide vooral op de openbare weg te vinden, dan moet je aan de Eagle F1 SuperSport voldoende hebben. Voor wie zo nu en dan een rondje over het circuit gaat is het goed om over na te denken de sportievere Eagle F1 SuperSport R te nemen. Spendeer jij de meeste tijd met je auto op het circuit, dan zul je aan de Eagle F1 SuperSport RS het meeste plezier beleven.