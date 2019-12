Vorsteiner maakt de dienstplicht interessant

Toch wat anders dan de eeuwige 290 GD.

We smijten lekker met de ICE-pk’s vandaag. Natuurlijk gaan wij ook met onze tijd mee, maar als petrolhead heeft de ICE (= verbrandingsmotoren) ook zo zijn voordelen. Er is meer beleving, er zijn meer dimensies. Zeker in een sportieve auto. Hard gaan is slechts onderdeel van. De trillingen, de temperatuur, het karakter en natuurlijk het geluid zijn gewoon extra dimensies die auto’s zo mooi kunnen maken.

Nu maakt het bij een Peugeot 208 minder uit of je er nu een PureTech driepitter in legt of een elektromotor, maar bij de Lamborghini Huracán Performante is de motor een belangrijk onderdeel van de auto. Sterker nog, de Huracán is eigenlijk een podium voor de V10. Weinig motoren klinken gaver dan deze volbloed.

De Huracán is ook een lieveling van de tuningscene. Het project van vandaag komt van Vorsteiner en is deels geslaagd. De carrosserie is geheel in matgroen uitgevoerd met hooglans bronzen details. Over het koetswerk gesproken, de gehele bodykit is nieuw en door Vorsteiner gemaakt van koolstofvezel. Voor het betere McLaren F1-gevoel is er goud gebruikt onder de motorkap, in dit geval voor de ‘brace’ boven de motor.

Die motor is verder helemaal standaard gelaten. Nu heb je met een Huracán Performante in principe nooit een tekort aan vermogen. Het enige dat er is verspijkerd, is de uitlaat. De R1 Motorsport uitlaat moet zorgen voor een fraaier geluid. Er wordt niet vermeld of het voor een paar paarden extra zorgt. Hoogtepunt zijn natuurlijk de ADV1-velgen, die eveneens in brons zijn afgewerkt. Voor zijn ze 20 x 9,5 groot, achter 21 x 12,5. De lokale bandenboer verwelkomt je graag.