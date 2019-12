Volkswagen GTX wordt het nieuwe GTI

Weet je meteen met welke badge je de blits maakt op de parking van jouw favoriete fastfood restaurant.

De autowereld staat bol van de afkortingen. Een van de sterkste afkortingen in de afgelopen decennia van de automobiel is natuurlijk GTI. Het werd een synoniem voor hete hatchbacks. Niet alleen Volkswagen scoorde met de afkorting, ook andere fabrikanten paste de drie magische letters toe. Het moment dat andere bedrijven je voorbeeld volgen, weet je dat je het goed gedaan hebt.

Volkswagen wist in de loop van de jaren het GTI-label ook te voorzien van ‘broertjes’. Denk aan GTD (snelle diesels) en GTE (plug-in hybrides). Met de nieuwe Volkswagen ID-modellijn komt daar ook een snel label bij voor elektrische Volkswagens: de GTX. Dat hebben hooggeplaatste VW-functionarissen gemeld aan AutoCar.

Naar het schijnt wordt de eerste Volkswagen met deze badge de ID.5 GTX. Dat moet het topmodel van de range worden. Dit model is nu nog in ontwikkeling en zal in de lente van 2021 onthuld worden. Naast een sterkere motor en de bijbehorende betere prestaties, zal de ID.5 GTX herkenbaar zijn aan subtiele exterieur- en interieurdetails.

De naam GTX is niet voor niets gekozen. De ‘X’ moet refereren aan de vierwielaandrijving die de modellen zullen hebben, dankzij een motor op de voor- en achteras. GTX zal overigens niet het absolute toplabel zijn, want ook de Volkswagen R-divisie zal zijn plasjes gaan doen over de elektrische Volkswagens. De GTX-badge is overigens niet geheel nieuw voor Volkswagen. Zo waren er in het verleden al Jetta’s en Scirocco’s in GTX-uitvoering.

