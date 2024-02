Een tweedehands PHEV voor 25k, wat is er te kiezen?

We gaan op Marktplaats shoppen voor een plug-in hybride.

Een plug-in hybride, volgens sommigen het slechtste van twee werelden, maar in bepaalde opzichten toch ook het beste van twee werelden. Je kunt in de stad gewoon (grotendeels) elektrisch rijden, maar trips naar verre oorden zijn ook geen enkel probleem.

We gaan vandaag eens even kijken wat er te krijgen is qua plug-in hybride occasions op Marktplaats. Dat kan nu, want Marktplaats heeft de zoekfunctie uitgebreid, zodat je ook kunt filteren op plug-in hybrides. Daarbij hebben we onszelf een budget gegeven van 25 mille, zodat we kunnen shoppen voor een relatief recente PHEV.

Als je een plug-in hybride koopt voor de lage wegenbelasting is het wel goed om te weten dat je hier niet meer heel lang van kunt genieten. Het halftarief geldt alleen nog dit jaar, vanaf 2025 betaal je gewoon de volle pond. Maar goed, het voordeel van dit jaar is nog mooi meegenomen.

Dan gaan we nu door naar drie plug-in hybrides die we vonden op Marktplaats voor €25.000.

2022 – 96.311 km – €22.945

Drie keer reden van wie deze suggestie kwam. Inderdaad, van onze hoofdredacteur. Je moet er van houden, maar de Lynk & Co 01 is op zich geen gekke deal. Het is een van de nieuwste PHEV’s die je binnen dit budget kunt krijgen, en hij is een stuk goedkoper dan een vergelijkbare XC40 (al schrijft ‘ie waarschijnlijk wel harder af). Nog een voordeel ten opzichte van de Volvo: je hebt een grotere elektrische actieradius van wel 69 km. Dat is heel netjes voor dit geld. Uniek ben je natuurlijk niet met een Lynk & Co 01, want er rijden nog duizenden exemplaren rond in exact dezelfde uitvoering.

2016 – 102.628 km – €24.950

Wil je heel graag premium rijden? Dan kun je bijvoorbeeld voor de BMW 330e van de vorige generatie gaan. Hiermee heb je een PHEV met puike rijeigenschappen én een tijdloos design. Een hybride mag ook gewoon leuk zijn, nietwaar? Dit exemplaar wat we op Marktplaats vonden is ook heel fraai uitgevoerd, in donkerblauw met een bruin Individual-interieur en M Sport-pakket. Kortom: heerlijke bak. Is het ook de beste PHEV die je voor dit geld kun kopen? Dat niet. De 330e is toch een plug-in hybride van de vorige generatie, met 7,6 kWh accu en een elektrische actieradius die weinig voorstelt.

2017 – 72.027 km – €24.495

Voordat je denkt dat we per ongeluk blauw hebben aangevinkt: het is puur toeval dat alledrie de auto’s donkerblauw zijn (ook al hebben we auto’s zonder kleurtje wel een beetje vermeden). De laatste kandidaat is de Golf GTE. Een uitstekende auto, zolang je maar geen Golf GTI verwacht. Hiermee heb je een occasion die heel zuinig is, maar ook lekker vlot. Met een budget van 25 mille kun je een heel mooi exemplaar uitzoeken, zoals deze donkerblauwe met 72.000 km op de klok.