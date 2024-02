Dit is de duurste Golf 7 van Nederland

Heel gaaf, zo’n paarse Golf R, maar je moet er wel wat voor over hebben.

Als je in een Volkswagen Golf rijdt, dan ben je niet de enige. Zelfs niet als je een Golf R onder je kont hebt. Nu kun je natuurlijk je Golf uniek maken door ‘m te pimpen, maar hoe gaaf is het als je een Golf hebt die uniek is én origineel? Het probleem is alleen dat zo’n auto heel lastig te vinden is.

Volkswagen had voor de Golf 7 weliswaar het Spektrum-programma, maar dit was alleen voor de VS en ook maar voor één jaar. Dit was een soort PTS-programma, waarbij je kon kiezen uit 40 kleuren. Drie van deze bijzondere kleuren werden vervolgens ook geleverd op de Final Edition, maar die was weer alleen in Australië te krijgen.

Een Golf 7 in een bijzondere kleur vinden is dus heel lastig in Nederland, maar we hebben goed nieuws: we hebben er eentje gevonden op Marktplaats. Daar wordt een Golf R aangeboden in de kleur Violet Touch. Hier rijdt er geen tweede van rond in Nederland.

Volgens de advertentie gaat het om een Final Edition, maar die zijn alleen in Australië geleverd. En daar hebben ze het stuur rechts zitten. Ook ontbreekt de badge op de kont. Het gaat hier dus waarschijnlijk om een auto die op speciaal verzoek in deze kleur gespoten is óf om een Spektrum-auto.

Final Edition of niet, dit is sowieso een bijzonder exemplaar. Omdat Violet Touch buiten het reguliere kleurenpallet viel is deze lak met de hand gespoten in een aparte spuiterij. En het is echt een fraaie kleurtje. Alleen jammer dat je op de foto’s meer de reflectie van de muur ziet dan de daadwerkelijke kleur.

Los van de kleur kom je verder ook weinig te kort in dit exemplaar, met dikke 19 inch Pretoria-velgen, een Akrapovic-uitlaat en DynAudio. En 310 pk is ook nog altijd niks om je voor te schamen, al is dit een ‘oude’ Golf.

Dan nu het slechte nieuws: helaas is dit wel de duurste Golf 7 van Nederland. Op Marktplaats wordt er maar liefst €44.950 voor gevraagd. Terwijl de kilometerstand met 85.239 km niet eens extreem laag is. Je moet er dus wel wat voor over hebben om uniek te zijn.