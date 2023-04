Quadrifoglio Anniversario Alfa’s hebben nog meer pk

Met de Quadrifoglio Anniversario modellen heb je gewoon meer vermogen dan de standaard 510 pk…

Wat wil de petrolhead eigenlijk? Directe besturing, uitstekende gewichtsverdeling, fraaie balans in het onderstel. Er zijn gelukkig nog auto’s die zich weten te onderscheiden met bovengemiddeld fijne rijeigenschappen. Natuurlijk, de BMW M3 is een geweldig apparaat, maar ondertussen iets te serieus met te veel techniek (en kilogrammen) aan boord. Gelukkig is daar nog de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio en diens crossover-broer, de Stelvio Quadrifoglio.

De Giulia Quadrifoglio is een sportsedan van het zuiverste water en de Stelvio QUadrifoglio is de performance-crossover voor mensen die eigenlijk geen crossover willen (maar het moeten van hun wederhelft). Het Quadrifoglio-label is de sportieve badge van Alfa Romeo. Veel snelle en toffe Alfa’s zijn voorzien van zo’n klavertje vier.

Quadrifoglio Anniversario

Op 15 april 1923 kon de wereld kennis maken met de badge, daarom is het nu feest met de Giulia Quadrifoglio Anniversario en de Stelvio Quadfrigoglio Anniversario.

Bijzonder is de motor, onder de kap ligt namelijk de van een Ferrari V8 afgeleide V6 met een slagvolume van 2.9 liter. In dit geval heeft de motor meer vermogen, namelijk 520 pk in plaats van 510 pk. Die vermogensupgrade is niet voor iedereen trouwens. Alleen China, de EU en het Verenigd Koninkrijk krijgt namelijk de powerboost. In beide gevallen hebben de auto’s een mechanisch sperdifferentieel.

Of dit dezelfde unit is of een aangepaste, is nog niet helemaal duidelijk. Het diff van de Giulia Quadrifoglio is namelijk ietwat mild, deze mocht wel iets heftiger. Wel iets heftiger is de speciale Akropoviç-sportuitlaat. De Giulia staat op 19 inch ‘5-gaats’-wielen, bij de Stelvio meten ze 21 inch.

Drie kleuren

Er zijn diverse punten van herkenning voor de Quadrifoglio Anniversario-modellen. Zo is er een nieuwe badge die door de Centro Stile Alfa Romeo is ontworpen. Tevens kun je ze herkennen aan de gouden remklauwen.

De grille en buitenspiegelkappen zijn voor de gelegenheid in koolstofvezel uitgevoerd. Uiteraard is het model gebaseerd op de nieuwe Giulia en Stelvio, dus met de nieuwe LED-koplampen.

Het feestje gaat door in het interieur. Daar krijgt de Quadrifoglio Anniversario namelijk gouden stiksels. Tevens is er een nieuwe 3D-carbon finish in het interieur voor de middentunnel, deurpanelen en intrumentenpaneel. Qua buitenkleuren heb je keuze uit drie tintent, namelijk Verde Montreal, Rosso Etna en Nero Volcano.

Uiteraard zullen de Anniversario’s redelijk zeldzaam blijven. Van zowel de Giulia als de Stelvio gaat Alfa Romeo 100 exemplaren bouwen. Of er ook een paar naar Nederland komen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend.

