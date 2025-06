”Een van de belangrijkste auto’s ooit” is heerlijk vernieuwd (met verbrandingsmotor!)

Het icoon heeft nu bijna twee keer zoveel vermogen!

Ian Callum heeft het weer geflikt. De topontwerper die eerder verantwoordelijk was voor de C-X75 en de opgefriste F355 heeft een nieuw project afgerond: de ‘Wood and Pickett MINI by CALLUM’. Samen met de specialisten van Wood and Pickett is de vijfde generatie van de oude MINI keurig gepimpt, zowel aan de binnen- als buitenkant.

De MINI begint als Mk5 met het Sportspack dat tussen 1997 en 2001 werd gebouwd. De basis van deze auto wordt gerestaureerd en vormt het begin van de nieuwe MINI. Vervolgens krijgt hij een volledig op maat gemaakt pakket. Denk aan een nieuwe koets (met de bekende Wood and Pickett gebogen wielkasten), nieuwe bumpers, dorpels, wielen en nieuwe lampen. Is dit niet onwijs cool?!

Aan de binnenkant komt het houten paneel uit het origineel terug en zijn er echte tellers en fysieke knoppen. Het moderne tintje omvat een middenschermpje met Apple Carplay en op maat gemaakte stoelen. De versnellingspook is keurig afwerkt en simpel, net als het stuur dat voor weinig afleiding zal zorgen.

Specificaties

Bij de krachtbron is er gekozen om de originele motor als voorbeeld te pakken en er een nieuwe versie van te bouwen. Het heeft geleid tot een 1,3-liter Stage 3 weg/rallyspec motor die 111 pk levert. De oude motor in de Mk5 leverde slechts 63 pk. Het extra vermogen komt dankzij nieuwe cilinderkoppen en dubbele injectie. Aan de achterkant van het autootje steken twee uitlaatpijpjes omhoog. Leuk gedaan.

Verder is de versnellingsbak versterkt en is de ECU opnieuw ingesteld. Het gewicht van de Wood and Pickett MINI by CALLUM is onbekend, maar zal niet snel meer zijn dan 1.000 kilo. De oude Mk5 woog bijvoorbeeld maar 640 kilo. Dan is 111 pk ineens meer dan genoeg.

Zo’n moderne MINI moet volgens de makers ook aan de moderne eisen voldoen op het gebied van rijgedrag. Hiervoor is er een nieuwe ophanging ontwikkeld en zijn er betere remmen gemonteerd. De 8,4-inch remschijven zijn geventileerd en gegroefd. Ze zitten achter 13-inch lichtmetalen velgen die zijn ontworpen door Callum. Deze mods moeten ervoor zorgen dat de MINI comfortabeler is, maar ook minder trilt, schokt en geluid beter buiten houdt.

De ontwerper aan het woord

Ian Callum is trots op het werk dat hij en Wood & Pickett hebben afgeleverd. Hij zegt: ”De Mini is een van de belangrijkste auto’s ooit gemaakt. Niet alleen vanwege zijn innovatieve techniek, maar ook vanwege wat hij cultureel vertegenwoordigt als symbool van Britse vindingrijkheid en stijl. Het is een auto die de regels brak en een wereldwijd icoon werd. Het was zeer bevredigend om hem opnieuw te bekijken vanuit het perspectief van CALLUM, met het vakmanschap van Wood en Pickett.”

Ian Callum (links) met de eerste klant van de vernieuwde MINI, fotomodel David Gandy (rechts)

Prijs van de MINI van Ian Callum

Nu een wat pijnlijker onderwerp: de vraagprijs. Voor een Mk5 ben je tegenwoordig op Marktplaats zo’n € 10.000 kwijt. Callum en de zijnen vragen minimaal 75.000 Britse pond voor hun creatie. Dat is omgerekend ongeveer € 88.000. Dan heb je wel een moderne versie met Apple CarPlay en eentje die handgemaakt uit het VK komt. Mocht je het bedrag willen missen: wees er snel bij, want op is op!