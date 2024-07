De mooiste auto van de jaren ’90 keihard aangepakt

Yup, de mooiste auto van de jaren ’90. Dat is natuurlijk de Ferrari F355. Bij Evoluto probeerden ze het te verbeteren.

Hoeveel verschil een facelift kan maken. De Ferrari 348 TB gold begin jaren ’90 niet echt als de beste Ferrari ooit gemaakt. Zelfs Ferrari-testrijder Dario Benuzzi verontschuldigde voor die auto. Volgens hem werd de chassisafstemming goedgekeurd terwijl hij op vakantie was. Het testwerk ook overigens. Ze hebben vast lange vakanties daar.

Ontbijt

Maar de Ferrari F355 verandert dat helemaal. Zelden werd een auto zo unaniem geprezen. Het is dus niet echt zo dat je er veel aan kunt verbeteren. Zoals Jeremy Clarkson zei:

De Ferrari 355 is als een kwarteleitje gedoopt in selderijzout, geserveerd in de navel van Julia Roberts. Jeremy Clarkson, lust wel een ontbijtje.

Voor de jongelui onder ons, Julia Roberts was in de jaren ’90, oh, wacht, eigenlijk precies hetzelfde. Dus zoals gezegd, wat kan er hier beter aan? Nou, daar dachten ze bij Automobili Evoluto anders over. Die hebben namelijk een Ferrari 355 keihard aangepakt en voorzien van de – jawel – restomod-behandeling.

Evoluto F355

De Evoluto F355 is het werk van een stel Britten. Ditmaal geholpen zonder een matige scheids hebben ze een bedrijfje opgericht. Het is volgens hen het tegengif voor moderne supercars, want de Evoluto Automobili 355 is namelijk heel erg analoog. Ian Callum is verantwoordelijk voor het design aan de auto. Althans, de aanpassingen ervan. Het koetswerk is overigens geheel van koolstofvezel want waarom niet?

Om heel eerlijk te zijn, hebben ze de auto de Courtney Cox of Renee Zellweger behandeling gegeven. Door alle krampachtige ingrepen om er jonger uit te zien, leggen ze de nadruk erop dat je heel erg stoeit met het ouder worden. En potjandrie wat wordt de 355 mooi oud. De Evoluto F355 daarentegen ziet er uit als een goedkope kitcar op basis van de Fiat X1/9. Die LED-lampen helpen niet echt, sorry, evenals die frontlip.

Optimistisch

Dan eventjes wat techniek van de Evoluto F355. Dankzij het vele gebruik van koolstofvezel is de Britse variant een stukje lichter: 1.250 kilogram in plaats van 1.422 kilogram. Dan moet je wel alle lichtgewicht opties aanvinken, uiteraard. Dankzij extra verstevigingen carrosseriestijfheid nam met 23% toe.

De 3.5 liter V8 met 5 kleppen per cilinder (vandaar 355) heeft nu ook meer vermogen: 420 pk in plaats van 380 pk. Dit hebben ze bereikt door het polijsten van de cilinderpoorten en een nieuw setje nokkenassen. Ook de handbak van de Evoluto F355 is aangepast, evenals betere Brembo-remmen. Optioneel kun je keramische schijven bestellen.

De prijs van dit alles moet nog bekend gemaakt worden. Ergens hebben we het gevoel dat men het een tonnetje naar boven zal afronden, zoals dat vaak het geval is met restomods. Evoluto denkt dat de hele wereld zit te wachten op dit apparaat. Ze zijn namelijk van plan er 55 te gaan bouwen. 55! We wensen ze daar veel succes mee.

De Evoluto F355 maakt zijn debuut op – hoe kan het ook anders – het Goodwood Festival of Speed. De laatste paar dagen zijn restomods heel erg populair, naast de Evoluto F355 zagen we een praktische 911 van Kaege, HWA 190 Evo en deze schitterende Skyline GT-R Mine’s hoedtik.

Kijk hieronder de video met @wouter en aanschouw het oogstrelende uiterlijk en schitterende geluid. Oh, en die F355 mag er ook zijn:

Meer lezen? Dit zijn 11 zeer geslaagde restomods!