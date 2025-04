Een volle tank is euro’s duurder geworden in een week tijd

De prijs bij de pomp schiet weer omhoog.

Vorige maand hadden we nog goed nieuws: de benzineprijs zat op het laagste niveau sinds oktober. Helaas betekent dat meestal dat meestal dat de prijzen vervolgens alleen maar kunnen stijgen. Dat gebeurt nu ook, en best rap.

Op dit moment staat de gemiddelde landelijke adviesprijs op €2,145 de liter. Dat is zeker geen recordhoogte, maar vorige week maandag stond deze prijs nog op €2,084. Dat is een stijging van €0,054. Dat blijkt uit de gegevens van UnitedConsumers, die de benzineprijzen op de voet volgt.

Een stijging van €0,054 in iets meer dan een week is niet mals. Op een tank van 60 liter (bij Autoblog hebben we grote tanks) scheelt dat gewoon €3,24. De benzineprijs stijgt dus bijna net zo hard als de prijzen van EasyPark.

Nu.nl heeft ook nog om wat duiding gevraagd bij United Consumers. Waarom de prijzen nú precies stijgen wordt niet helemaal duidelijk, maar directeur Paul van Selmen noemt de onrust in de wereld als een risicofactor voor de olieprijzen. Ook zegt hij dat Saoedi-Arabië de productie bewust laag houdt om de prijzen hoog te houden.

Vanaf 1 januari volgend jaar worden de benzineprijzen waarschijnlijk nog veel hoger. Dan vervalt namelijk de accijnsverlaging. Minister Madlener heeft vorige week nog geroepen dat dit niet de bedoeling is, maar hij heeft makkelijk praten, omdat hij niet over de financiën gaat. Er is namelijk wel een bedrag van 1,6 miljard mee gemoeid als de overheid de accijnskorting wil doortrekken.

Foto: Alpina B3 bij de pomp, gespot door @justawheelchairguy