Goedkoopste McLaren van Marktplaats is duurder geworden

De markt van de goedkoopste McLaren op Marktplaats is stabiel gebleven, relatief gezien dan.

McLaren Automotive startte rond 2010 met een flinke voorsprong op andere merken die ‘uit het niets verschenen’. Want het merk had al een succesvol F1-team, de snelste auto ter wereld en een snelle straatauto samen met Mercedes op hun cv staan. De allereerste auto die de ‘nieuwe’ Automotive-tak bouwde was dus niet helemaal vreemd, maar het was wel de eerste keer dat een auto betrekkelijk onbeperkt gebouwd werd. Dat had voordelen en nadelen.

MP4-12C

De McLaren MP4-12C was namelijk iets goedkoper dan de Ferrari 458, met dezelfde dan wel betere performance. En zoals gezegd, je mocht hem gewoon kopen als je hem kon betalen, geen verdere eisen. De MP4-12C had wat kinderziektes, die horen bij een nieuw merk. Vooral vroege 12C’s bleken niet belachelijk betrouwbaar te zijn. Zo waardevast als een Ferrari was een McLaren dus niet. Sterker nog: ze schreven bijna beschamend veel af.

Goedkoopste McLaren 12C van Nederland

Hoe staat het daarmee? Welnu, wij vinden de goedkoopste McLaren (MP4-) 12C van Nederland. Dat deden we al eens in 2020, toen kostte een exemplaar in Volcano Red 109.000 euro. Het witte exemplaar van vandaag, goedkoper worden ze dus niet, is ietsje duurder. 114.950 euro. In vijf jaar tijd dus vijf duizend euro duurder geworden. Da’s bijzonder.

En dan is het ook nog eens een minder kleurrijk uitgevoerd exemplaar. Geen Volcano Red, maar een witte lakkleur. En zwarte velgen en een zwart interieur. Oké, de McLaren 12C kan het gewoon hebben, maar dan nog. De witte 12C heeft ook nog wat extra kilometers gelopen, maar met 45.000 stuks ten opzichte van zo’n 37.000 in 2020 mag het geen naam hebben.

Kopen

Wat natuurlijk altijd meespeelt is inflatie, de 109.000 euro van 2020 is zo’n 134.000 euro nu. Officieel is de auto dus wel ietsje afgeschreven, maar zo voelt het dan niet. En we hebben ook het gevoel dat het minder hard gaat. In het VK bijvoorbeeld (slecht voorbeeld, maar wel een indicatie), daar tikken de prijzen de onderste helft van de 60.000 pond aan. Dan heb je dankzij de 3.8 liter V8 met 625 pk wel serieus veel auto voor je geld. Op zich heb je dat voor 114.950 euro ook, maar je verwacht toch minder. Is de bodem bereikt qua McLarens?

Dat zijn (te) harde claims, maar als jij denkt dat de goedkoopste dure McLaren 12C wat voor jou is, kan je dit witte exemplaar kopen op Marktplaats. En met een beetje geluk blijft ‘ie nog heel ook.