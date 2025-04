Ook de totale Tesla-verkopen vallen vies tegen

Tesla verkocht niet alleen slecht in Nederland het afgelopen kwartaal…

We konden maandag al melden hoe Tesla ervoor staat in Nederland: behoorlijk slecht. Afgelopen maand verkochten ze 65% minder auto’s dan het jaar ervoor en over het hele kwartaal zijn de verkopen met 52% gedaald. Maar goed, dat is Nederland, hoe staan de zaken er wereldwijd voor?

Die vraag kunnen we nu ook beantwoorden, want Tesla heeft zojuist de cijfers van het afgelopen kwartaal bekend gemaakt. Dat wil zeggen: de cijfers van de productie en leveringen, de financiële resultaten volgen later.

In het eerste kwartaal heeft Tesla 336.681 auto’s geleverd en dat zijn er 12,9% minder dan vorig jaar. Toen leverde Tesla 386.810 auto’s. Analisten hadden verwacht dat Tesla 377.000 tot 390.000 leveringen zou rapporteren, maar dat valt dus vies tegen. De totale cijfers zijn weliswaar niet zo dramatisch als die van Nederland, maar de champagne kan wel dicht blijven op het Tesla-hoofdkwartier.

Tesla heeft de verkopen niet per model uitgesplitst, maar ze maken nog wel onderscheid tussen de Model 3 plus Y en de rest. Dat laat zien dat de Model S, Model X en de Cybertruck echt geen rol van betekenis spelen. Hier zijn er in totaal maar 12.881 van verkocht in het afgelopen kwartaal. 96% van de geleverde Tesla’s was een Model 3 of Model Y.

Tesla deelt geen cijfers per regio, maar we weten wel dat Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de daling. De verkopen halveerden namelijk niet alleen in Nederland: in heel Europa werden er maar 32.899 Tesla’s verkocht. Dat zijn 56% (!) minder dan een jaar eerder. Dan valt de totale daling van 13% eigenlijk nog mee. Dan moeten er ook markten zijn waar de verkoop nog wel op peil is gebleven of gestegen is.