Eenspaaks velgen is dus gewoon een dingetje

Een setje eenspaaks velgen scoren lijkt heel erg makkelijk, maar is bijna schier onmogelijk.

Wat is er leuker dan rariteiten behandelen? Dat er een Audi RS6 Avant met Prior Design bodykit staat op de Essen Motor Show 2023, zal geen verrassing voor jullie zijn. Mocht je écht willen weten hoe die eruit zien, check dit artikel waarin we de witte schicht al behandelen. Of rijd naar Essen toe.

Maar Essen is vooral leuk vanwege de bijzondere en obscure auto’s. En ja, in de meeste gevallen zijn de auto’s niet meer origineel. Maar is dat zo erg? Je kan er altijd nog de originele hoge veren eronder zetten. Of het spoiler werk eraf halen. Of de originele wielen monteren. Saai zijn kan nog altijd.

Toyota Celica GT (A60)

Maar in het geval van deze Toyota zouden we dat echt heel erg afraden. Want we hebben echt een half uur staan kwijlen bij dit ding. Althans, ondergetekende deed dat. Collega @Loek wist dat er ook gewerkt moest worden en onze Technische Vriendelijke Reus wilde een paar Mercedessen van dichtbij bekijken.

Dit is typisch zo’n auto die wij bijna helemaal zijn vergeten. Vroeger zag je er nog weleens eentje rijden. In plaats van een Nissan 180SX, Honda Prelude of Mitsubishi Starion kon je dit ook rijden. In veel gevallen zijn de auto’s weggeroest of simpelweg afgeschreven.

We mogen het niet zeggen, want elke grap krijgt een baard, maar dit exemplaar is nog helemaal fabrieksnieuw. Of in geval fabrieksnieuw gemaakt. Om specifiek te zijn is dit een Toyota Celica GT van de ‘A60’-generatie voor de Europese markt. Er zijn namelijk enorm veel verschillende Celica’s, waaronder hele dikke (Celica Supra) en hele luxe sedans (Celica Camry).

Eenspaaks velgen van Advan

Nu kreeg deze auto standaard al best bijzondere wielen: viergaats wielen. In dit geval zijn het eenspaaks velgen en potjandorie wat ziet het er lekker uit! De wielen in kwestie zijn custom Advan A3E‘s. Deze velgen zijn echt extreem zeldzaam en in deze uitvoering al helemaal.

De A3E-wielen is een soort ‘eenspaaks’-velg of een tweegaats velg van Advan, net hoe je ernaar kijkt. In de jaren ’80 begrepen we Japanse tuning niet in Europa (omdat we vol waren van onszelf), maar in tegenwoordig zien we dat deze kwalitatief hoogwaardige product zwaar ondergewaardeerd zijn.

Als je tegenwoordig een perfecte Celica GT (A60) of een setje Advan A3E-wielen hebt, beschik je over een unieke auto en nekkendraaier, ook op een autobeurs waarmee alleen maar dikke auto’s staan.