Groene Civic Type R is ineens een ingetogen schoonheid

Dat is iets overdreven, maar deze groende Civic Type-R is wat ons betreft helemaal goud.

Sinds 2006 is de Honda Civic Type-R geen muurbloempje, maar een overbespoilerd ruimteschip. Jarenlang kreeg de auto de gewone Civic veel te saai was, dus gooiden de Japanners het over een andere boeg.

De voorlaatste generatie Civic Type-R is een geweldige auto, maar ook extreem lelijk. Nu is een zwaar bespoilerde Japanse auto gelukkig wel altijd heel erg cool, maar mensen met 60 tot 70 mille in de portomonnee, geven dat niet uit aan iets dat eruit ziet als de helm van Darth Vader op wielen.

Groene Civic Type-R

Met de de huidige generatie heeft Honda het roer omgegooid. De standaard Civic is strakker dan ooit en met de Civic Type R heeft het designteam zich behoorlijk ingehouden. Het resultaat is een keurige, decent dikke Hot Hatch met een paar geinige tweaks die verraden dat het een snel apparaat is.

In dit geval is de Honda Civic Type-R aangepast, maar niet om er sneller uit te zien. Integendeel. Het is namelijk een exemplaar in het donkergroen! Die kleur zagen we vorig jaar al geregeld voorbij komen en ook dit jaar zijn er veel toffe donkergroene auto’s. En ja, we zullen er nog een paar laten zien dit weekend.

Gouden velgen

Net zoals met de Novitec Urus Esteso van vanochtend (niet geheel ontoevallig ook op de stand van Eventuri), is de configuratie bijna stijlvol! Uiteraard is het een aangepakte Civic Type R, dus bijna alles is voorzien van een upgrade. Met name die gesmede 19 inch wielen in het goud staan geweldig onder een donkergroene auto. De rest van de carbon bodykit mag op zich wel, maar hoeft niet direct. Omdat de auto zo donker is van kleur, zie je al die upgrades niet echt.

De carbon-goodies onder de motorkap mogen dan weer wel. De motorruimte knapt er enorm van op. Nu is dat een specialiteit van Eventuri, dus niet geheel ontoevallig stond de auto met een open motorkap op de stand.