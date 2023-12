Dit is de laagste auto van vandaag (en van morgen)

Lager kan niet, want hij raakt de grond zelfs bij stilstand. Ja, dan heb je de laagste auto, maar geen idee verder wat je daar dan mee moet doen.

Het verlagen van een auto is de beste uitvinding sinds het gesneden brood. Het is beter voor alles. Topsnelheid, wegligging, verbruik, looks. Wat dat betreft is het juist vreemd dat men tegenwoordig allemaal een crossover rijdt.

Gelukkig kun je elke auto verlagen en de meest verlaagde auto van dit gedeelte van de wereld is… De Volkswagen Golf. Althans, daar gaan wij gemakshalve eventjes van uit. Ondanks dat de Golf al lang niet meer de publiekslieveling was die het ooit was (de nieuwverkopen staan onder de druk), is de C-segmenter van Volkswagen uiteraard nog een welkom lijdend voorwerp voor mensen met vergevorderde tuningsplannen.

Laagste auto van Essen

Je ziet in deze categorie dat auto’s lager en lager worden. Het is natuurlijk ook de bedoeling om je mede-Golf rijders (die je kent van de andere EMG trainingen en AA-meetings) te pareren met een lagere en foutere Golf.

In dit geval is het gelukt om extreem te zakken. Uiteraard staat de laagste auto van de Essen Motor Show op een Airride-systeem, anders wordt die nooit zo laag. Maar dan nog is dit wel heel erg laag, ongeveer op het niveau van de Citotoets-score van diens eigenaar.

Op zich is het ‘white on white’ thema niet verkeerd, maar het oogt niet bijzonder. De stickers op de ruit zijn iets te veel Jaren ’90 en dan niet op de goede manier.

Nice from far

Het grote probleem is dat het een gevalletje ‘nice from far but far from nice’ is. Want waar sommige projecten ons verbaasden met maniakale afwerking, zit hier de lip er niet eens correct op. Daarbij lijkt het ook gewoon een standaardbumper te zijn. Dat is niet erg, maar het oogt dramatischer dan het is.

Kudos voor de velgenkeuze. Ja, er zijn andere merken dan het alweer failliete bedrijf uit Schiltach. Het zijn Volk TE37 en zijn legendarische wielen in de JDM-scene. Vrij prijzig ook. We gaan er gemakshalve van uit dat het originele TE37’s zijn, dit is een van de meest nagemaakte velgen die er zijn, samen met de BBS LM en Enkei RPF-1.