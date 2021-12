Onthulling nieuwe Wiesmann uitgesteld, andere strategie

Het werd hoog van de toren geblazen: Wiesmann maakt een comeback in 2021! Maar dat gaat niet meer gebeuren.

De comeback van Wiesmann hangt al even in de lucht, maar vooralsnog hebben we niet meer gezien dan een paar teasers en wat beperkte informatie over de mogelijke aandrijflijn. Echt zit dus niet echt schot in de zaak, zo lijkt het.

Van oprichting naar faillissement

Wiesmann – in 1988 opgericht door de broers Martin en Friedhelm Wiesmann – kwam in 2009 in de problemen. De beroemde fabriek in Dülmen – in de vorm van een gecko – werd in die periode voor miljoenen euro’s uitgebreid, maar vervolgens bleven nieuwe orders voor auto’s uit door de internationale economische crisis. Het faillissement van Wiesmann volgde niet veel later.

Wiesmann Sports Cars GmbH

Sinds maart 2016 is Wiesmann eigendom van Roheen Berry, Managing Director van Contec Global. Het bedrijf heet tegenwoordig Wiesmann Sports Cars GmbH. Er waren grootse plannen. Wiesmann zou een comeback maken met een sportauto die qua styling precies in het straatje van Wiesmann past, inclusief een potente aandrijflijn van BMW.

Vaarwel V8 van BMW

De compleet nieuw ontwikkelde supercar zou volgens de eerste informatie een derivaat van de BMW S63-krachtbron krijgen, bekend van de M5. Het ging hier om een 4.395 cc twinturbo V8-motor. In de ‘reguliere’ M5 schopt deze achtcilinder het tot 600 pk en 750 Nm, maar in Competition-trim is dat zelfs 625 pk. Toch lijkt deze krachtbron van de baan, gezien het statement van Wiesmann.

“We onthullen in 2022 een nieuw model. Gezien de veranderingen in de markt van de afgelopen jaren, kondigen we binnenkort een nieuwe propositie aan”, aldus de woordvoerder. Kortom: een andere strategie. Grote kans dat een verbrandingsmotor het productiestadium niet gaat halen, maar dat we een vorm van elektrificatie gaan zien.

Aanpassingen website Wiesmann

De informatie over de aandrijflijn van BMW is offline gehaald. Ook de pagina over de nieuwe auto is weggehaald, allemaal door de wijziging van strategie. Het bedrijf belooft begin 2022 nieuwe ontwikkelingen wereldkundig te maken. De nieuwe Wiesmann wordt in ieder geval nog onder de werknaam ‘Project Gecko’ ontwikkeld, als knipoog naar het merklogo van Wiesmann: een gecko.