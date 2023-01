Eerste beelden Gran Turismo film: een echte autofilm!

Eentje voor autofanaten deze. Dit zijn de eerste beelden van de Gran Turismo film.

Dit jaar blaast de Gran Turismo franchise 25 kaarsjes uit. En naast het spelen van de gameserie op de PlayStation kun je binnenkort ook de raceserie op het witte doek bewonderen! Sony brengt de iconische gamereeks naar de bioscoop met een eigen Gran Turismo film. Op CES in Las Vegas zijn de eerste beelden uit de doeken gedaan.

Het is een gedurfde aanpak om dit genre naar de bioscoop te brengen. Jij en ik kunnen smullen van een gedetailleerde autofilm, maar het grote publiek trek je er niet mee naar de bios. De Fast & Furious franchise is daar een goed voorbeeld van. Hoe gekker, onrealistischer en hoe minder het over de auto’s ging, hoe meer geld de films in het laatje brachten.

Met de eerste vrijgegeven beelden van de Gran Turismo film krijgen we een beter beeld van wat we precies kunnen verwachten. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Jann Mardenborough. Hij wist de GT Academy 2011 te winnen en ging zo van virtueel naar écht racen, met als hoogtepunt de deelname aan Le Mans.

De cast bestaat onder andere uit Orlando Bloom (Lord of the Rings), David Harbour (Stranger Things) en Archie Madekwe. Neill Blomkamp is de regisseur van de film. In de film staat het racen centraal, met toffe actie van de Nissan GT-R, GT3 en LMP-auto’s. Dat op het witte doek aanschouwen is toch iets waar je het als autoliefhebber warm van krijgt. De Gran Turismo film draait vanaf 11 augustus in de bioscoop.