Zien we dit merk binnenkort in de Formule 1?

Als het aan het merk zelf ligt wel, want Cadillac bevestigt dat ze bezig zijn met het oprichten van een Formule 1-team.

Er zijn maar weinig nieuwe F1-teams te vinden sinds een goed aantal jaren. Ja, er is het nodige geschoven met namen en kleurstellingen, maar over het algemeen zijn de teams in de basis al jaren hetzelfde. Er is ruimte voor opschudding in 2026, wanneer bijvoorbeeld Audi de sport bij gaat wonen. Daar komt nu hoogstwaarschijnlijk nog een merk bij en het is, wellicht ietwat onverwachts, Cadillac.

Cadillac in de Formule 1

Yep, Cadillac wil de Formule 1 in. Dat bevestigde General Motors vandaag. Overigens is die datum van 2026 een logische datum, maar zeker nog niet bevestigd. Wel is bevestigd dat het een Amerikaans team wordt, maar wel met een technologiecentrum in het Verenigd Koninkrijk. Zoals vrijwel elk team, dus.

Andretti

Het team gaat “Andretti Cadillac” heten. General Motors heeft namelijk voor de Formule 1 missie van Cadillac de handen ineen geslagen met Andretti Autosport, uiteraard het raceteam van Michael Andretti in onder meer de Indycar, maar de F1-banden worden uiteraard duidelijk als je weet dat Mario Andretti zijn vader is. De naam Andretti in de Formule 1 is dus niet geheel onbekend. Overigens hebben Cadillac en Andretti eerder ook samengewerkt voor de Indycar-serie. Andretti en GM willen met hun deelname de sport nog aantrekkelijker maken voor het Amerikaanse publiek, waar momenteel natuurlijk NASCAR en Indycar vooral de autosporten zijn.

Zoals gezegd is dit voor nu het ultieme doel van Andretti en Cadillac voor de Formule 1, maar er moeten nog allerlei overeenstemmingen komen vanuit de FIA en andere teams om tot een definitieve deelname te komen. Het streven is echter duidelijk en een welkome verrassing voor de autosport.