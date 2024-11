Zo kun je in 2025 subsidie krijgen op een EV

Profiteer nu het nog kan!

Aan eenieder die overweegt om elektrisch te gaan rijden of er een EV bij te nemen als auto rondom de kerk. De oproep: doe eens een proefrit! Wellicht wordt je verrast en zie je een betaalbare EV ineens zitten. We moedigen je extra aan, omdat je nu nog bijna € 3.000 shoptegoed kunt krijgen van de overheid. De subsidie stopt in 2025, maar als je er vlug bij bent kun je volgend jaar toch nog in een EV rijden met korting.

Om de EV-verkopen in Nederland wat te helpen, introduceerde in 2020 het toenmalig kabinet de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, beter bekend als SEPP. Iedereen die een nieuwe elektrische auto kocht van minimaal € 12.000 en maximaal € 45.000 kreeg € 4.000 staatssteun. Inmiddels is het subsidiebedrag afgeschaald naar € 2.950. Voor tweedehands EV’s met dezelfde voorwaarden krijg je € 2.000.

Waarom stopt de subsidie voor EV’s?

In de vier jaar dat SEPP bestaat is er ruim € 220 miljoen naar bezitters van nieuwe EV’s gegaan en € 102 miljoen naar tweedehandsjes. Dat is een behoorlijke pak geld. De nieuwe beleidsmakers weten niet zeker of zo’n subsidie wel de beste maatregel is. Daarom moet er in het eerste kwartaal van 2025 een plan komen voor ”een hervorming van de autobelastingen en het aanpalende mobiliteitsbeleid” zegt het nieuwe kabinet in het regeerprogramma. Hierin wordt ook de SEPP meegenomen. De randvoorwaarden van het plan zijn om de aanschafsubsidies stop te zetten. Lang verhaal kort: kabinet-Schoof drukt de reset-knop in.

Subsidie op EV in 2025

Ergens aan het begin van volgend jaar krijgen we dus te horen wat er met het verkeer in Nederland moet gebeuren. Het is dus goed mogelijk dat er volgend jaar weer subsidies komen om de EV-verkoop te stuwen. Voor degenen die daar niet op willen gokken, is er een andere manier. De SEPP stopt dan wel in 2025, maar de aanvragen die voor de sluitingsdatum zijn ingediend, neemt de overheid nog wel mee. Die sluitingsdatum is 27 december 2024 om 12.00 uur. Doe je de aanvraag voor dit moment en krijg je de sleutels pas in het nieuwe jaar, dan rij je in 2025 alsnog een nieuwe EV met subsidie.

Wat heb ik nodig voor een aanvraag?

De overheid vraagt je om allerlei gegevens bij de hand te houden. Denk hierbij aan praktisch zaken als je persoonsgegevens, maar ook informatie over de auto. De volgende informatie moet je hebben voordat je € 2.950 overgemaakt krijgt:

Adres, e-mailadres en burgerservicenummer

IBAN-bankrekeningnummer

DigiD-app óf DigiD met sms-controle

Merk en model van de auto, zoals op de koopovereenkomst staat

Naam en adres van het RDW-erkende autobedrijf

Datum ondertekening koopovereenkomst

De oorspronkelijke catalogusprijs van de personenauto, zoals deze was op de datum van de 1e toelating (datum op kentekenbewijs)

Kortom, je moet al een behoorlijk goed beeld hebben van welke EV je waar gaat kopen. Mocht je het je afvragen: het kenteken kun je ook later doorgeven.

De pot is bijna leeg!

Een andere reden om vaart te gaan maken, is het slinkende subsidiegeld. De zak met geld begon dit jaar met € 58 miljoen. Daarvan is vandaag (20 november) nog € 1.380.000 te verdelen. Dat is genoeg voor 467 nieuwe auto’s. Aangezien er de afgelopen maanden duizenden nieuwe EV’s werden geregistreerd, kan de pot ook binnen enkele dagen of weken op zijn. Het budget van deze ronde kan nog veranderen omdat sommige aanvragen afgewezen of ingetrokken kunnen worden. Daardoor komt er weer geld vrij, maar wij zouden daar niet op gokken.

Wat voor nieuwe elektrische auto’s kun je dan kopen met de SEPP? Nou, nog best een aantal. De overheid heeft een zo goed als volledig lijstje met EV’s die in aanmerking komen. Wij doen hieronder een greep uit het nieuwere spul die staatskorting krijgen:

Ook subsidie voor gebruikte EV’s raakt op

Begin dit jaar maakte de overheid € 29,1 miljoen vrij voor elektrische tweedehandsjes. We bleken behoorlijk in de markt te zijn voor gebruikte EV’s. Halverwege de maand juli was dit bedrag al op. Om de verkoopstroom op gang te houden, werd het overgebleven SEPP-budget uit 2023 (€ 23,1 miljoen) gebruikt om de gebruikte EV-pot te vullen.

Nu is er van de in totaal € 52,5 miljoen aan subsidie nog maar € 6.950.000 over. Je kunt nog steeds € 2.000 subsidie krijgen op een gebruikte elektrische auto. Er is dus nog geld voor 3.475 auto’s. Er zijn een aantal betaalbare stekkerauto’s die niet meer nieuw gebouwd worden, maar wel op de tweedehandsmarkt zwerven. Denk aan een BMW i3, Volkswagen e-Up of Honda e.