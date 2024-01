F1 teambaas heeft liever Adrian Newey dan Max Verstappen

Max Verstappen is de onbetwiste koning van de koningsklasse. Toch heeft een F1 teambaas liever Adrian Newey in zijn team dan Max Emilian.

Max Verstappen zit in de beste fase van zijn leven. De 26-jarige Limbo is drievoudig wereldkampioen, voelt zich als een vis in het water binnen zijn team Red Bull Racing en wordt ordentelijk gecompenseerd voor zijn diensten. Hij is kortom, de beste onder de besten. En misschien wel de beste F1 coureur ooit. Dat laatste is eigenlijk alleen afhankelijk van hoe lang Max dit vast kan houden en of hij ook nog succes gaat hebben voor een ander team.

Je zou dus denken dat alle teambazen Max Verstappen in de auto zouden willen hebben. En, hoewel sommigen dat misschien niet publiekelijk toegeven om hun eigen diva’s niet tegen de lichtgeraakte borst te stuiten, dat is ook zo. Zo blijkt onder andere uit de lijstjes van Formula1.com.

Tóch wil Günther Steiner onze held niet hebben. Althans, niet als hij de keuze moet maken tussen Max Verstappen en Adrian Newey. In dat geval kiest hij namelijk voor Adrian Newey. Adrian is de afgelopen decennia immers de grootste garantie voor succes gebleken. Zijn auto’s en coureurs in zijn auto’s wonnen in de F1 bij elkaar 23(!) titels. Natuurlijk zit er soms wel eens een missertje bij en kan je niet altijd de beste zijn…Maar het track record van Newey is er eentje van krankzinnig succes.

Günther heeft natuurlijk momenteel adoptie-Nederlander Nico Hülkenberg en Deen Kevin Magnussen in zijn team. Capabele coureurs die je net wel (Nico) en net niet (Kevin) in je top-10 beste F1 coureurs van het moment zou zetten. Maar we kunnen de gedachtengang van Steiner wel volgen. In het verleden wonnen ook coureurs als een stokoude Nigel Mansell, een stokoude Alain Prost, Damon Hill en Sjaak Nieuwstad titels in zijn auto’s. Met dergelijk dominante auto’s kan Hülkenberg ook wel een titel pakken, dunkt ons.

Voor Steiner is het ook makkelijker dan voor de meeste andere teambazen om dit te roepen. Haas F1 heeft namelijk niet echt een ‘Adrian Newey’ in huis. De auto komt grotendeels uit de koker van Dallara. En volgens boze tongen, uit de krochten van Maranello. Steiner heeft dus ook geen aero-kopstuk/afdeling die hij hiermee kraakt. Maar stiekem, als je teambaas in de F1 zou zijn, is dit ook echt wel de keuze, toch? Of zou je toch liever Newey laten voor wat het is en Max Verstappen je Minardiesque hok naar het podium laten slepen? Laat het weten, in de comments!