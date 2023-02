MINI Electric Cabrio: eerste elektrische cabrio is officieel

De eerste echte cabrio ter wereld met een elektrische aandrijving is een MINI.

Elektrisch cruisen met je dak eraf. Dat zou toch heerlijk zijn. En dat is het ook, daarom komt MINI nu met een cabrio dat enkel en alleen op elektriciteit rijdt. MINI claimt dat het de eerste ooit is en dat kan wel kloppen. Althans, dat het de eerste echte productieversie is van een cabrio zonder verbrandingsmotor.

Elektrische cabrio van MINI

Eigenlijk is het een heel goed idee. Met veel koppel en met je haren in de wind (niet bij mij van toepassing: kaal) is toch het ultieme geluk. Toch is het lastig voor autofabrikanten om een dergelijke auto in de markt te zetten. De reden is heel simpel, namelijk dat er niet zoveel cabrio’s verkocht worden en daarom de productie vaak niet rendabel is. MINI zet toch de stap.

Drie jaar geleden lanceerde het merk de eerste elektrische MINI, namelijk de Cooper SE. Dat is een succes gebleken, want een op de vijf MINI’s die verkocht worden is elektrisch. Stefanie Wurst, hoofd van het merk, zegt dat ze verheugd is om nu klanten een exclusief kartgevoel te bieden. En dan wel in de open lucht.

Het eerste exemplaar zagen we in de zomer van 2022. Ook het Engelse merk, dat onderdeel is van BMW, gaat helemaal elektrisch en daar hoort een cabrio ook bij. Vanaf april zal de Cooper SE Cabrio in Europa te koop zijn. Wel met een beperkte oplage van 999 voertuigen. Eerder spotte we de Cooper SE Cabriolet al op de Maasvlakte. Grappig: het is exact dezelfde auto als op de foto’s. Blijkbaar had Tenerife toch de voorkeur bij MINI als het gaat om de foto’s.

Dak eraf

Veel mensen vragen zich af wanneer je nou in een cabrio rijdt. Nou, elke keer als je gaat rijden! De vraag is of je het dak naar beneden doet. Mijn advies: zo vaak mogelijk doen. Het is heerlijk en je zal je verbazen dat je het echt vaak kan doen. Ook al is het wat kouder. Het dak is te openen en sluiten met snelheden tot 30 km/u.

De cabriolet krijgt een 184 pk (135 kW) sterke single-motor set-up, net zoals de standaard MINI Electric, waardoor hij in 8,2 seconden naar 100 km/u gaat. Ter vergelijking: de dichte variant doet hetzelfde sprintje in 7,5 seconden.

Het bereik is 201 kilometer, wat niet heel erg ver is. Maar de MINI wordt toch meestal als tweede auto gebruikt, dus voor de kleine ritjes is dit acceptabel. Ter vergelijking, de dichte elektrische MINI komt 232 kilometer ver op papier.

Bagageruimte

Vaak hebben open auto’s minder bagageruimte in vergelijking met de coupé. Dat is bij MINI’s niet het geval en ook niet met de elektrische cabrio van MINI. De bagageruimte bedraagt een compacte 160 liter.

De MINI Cooper SE Convertible wordt verkocht in White Silver of Enigmatic Black, waarbij beide lakafwerkingen worden gecontrasteerd door Resolute Bronze-accenten. Deze worden aangebracht op de deurklinken, zijluiken en rond de koplampen en achterlichten. De velgen vallen lekker op en zijn volledig gemaakt van secundair aluminium.

Productie in Nederland

De MINI Cooper SE rolt van de band in Born, dat is met de open variant niet anders. VDL Nedcar is verantwoordelijk voor de productie van de 999 exemplaren van de MINI Cooper SE Convertible.

Prijzig!

Ben jij klaar voor de zomer? Dan kan deze MINI misschien wel wat voor je zijn. Van de 999 komen er 30 naar ons land toe. Prijs? Niemand zei dat de open MINI goedkoop ging zijn. Een niet zo luchtige 62.990,- euro (!) wil MINI er voor vangen. Dat is een stevige premium ten opzichte van de dichte auto. Een MINI Cooper SE begint namelijk bij 38.391 euro.

Waar gaan die 999 stuks heen?

In Nederland wordt het waarschijnlijk vooral vechten bij de leasemaatschappijen voor leaserijders die elektrisch moeten rijden en toch iets leukers willen dan een doorsnee Model 3. Maar om even een idee te hebben waar je over een paar jaar de occasionsites moet afstruinen voor een MINI met zonnebrandvlekken op de deuren en middenarmsteun.