Eerste Ford GT op NL-platen is een feit!

Een Ford voor de prijs van twee Ferrari's. Dat moet wel een Petrolhead zijn.

Het is een bekend fenomeen in de Ford-dealers. In elke dealer eigenlijk wel. Een paar weken nadat de handtekeningen zijn gezet onder het koopcontract komt het mooiste moment: de aflevering. Bij elke willekeurige Ford-dealer zal dat ongeveer hetzelfde gaan. De Focus 1.0 Wagon EcoBoost ST-Line wordt helemaal klaargemaakt en opgepoetst, de trekhaak wordt gemonteerd en de ‘luxe’ vloermatten worden geplaatst. Er wordt een bloemetje voor ‘Mevrouw’ in een emmer natgehouden en voor de twee koters heuse Ford-stickers.

Vandaag was toch even een iets andere dag in de Ford-dealer. Ja, er werd een nieuwe Ford afgeleverd aan een Nederlander. Het betreft alleen de allernieuwste Ford GT. Je weet wel, de laatste supercar van Ford met meer vermogen en koppel dan een McLaren F1. De auto is een festijn van koolstofvezel, magnesium, titanium, aluminium en nog veel meer koolstofvezel. Onder de kap juist een compacte V6 van 3.5 liter groot (212 cubic inches, zoals de Amerikanen zeggen). Dankzij twee enorme super-föhns bedraagt het maximum vermogen maar liefst 650 pk en en het koppel 750 nm, waarmee de super-Ford achterlijk snel is. Een bijzondere auto, dus. Helemaal om er eentje in Nederland tegen te komen. Die kans is flink gestegen, want de eerste Ford GT in Nederland is gearriveerd. Uiteraard was @Wouter daarbij!

Waarschijnlijk zag je het al aan de foto’s, maar deze Ford GT is bemachtigd door een van de grootste petrolheads van Nederland, namelijk Jeroen van den Berg. Je weet wel, de persoon die ook een Bugatti Chiron in bestelling heeft en met een Bentayga meedoet aan de Gumball 3000. Daarmee valt een bepaalde trend te ontwaren, want ook Dwayne Johnson én The Rock hebben een witte Ford GT (en delen alledrie hetzelfde kapsel).

Het mooiste is nog de juxtapositie afgebeeld op de foto’s. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. De Ford GT staat weliswaar onder een beschermhoes, maar wel gewoon temidden van een Tourneo, EcoSport, Fiesta en zelfs een heuse B-Max! Ondanks de bescheiden afkomst van de Ford GT is de prijs dat niet. Volgens de kentekencheck kost deze supercar namelijk het lieve bedrag van 656.147 euro. Of, zoals @CasperH het mooi formuleerde: “Die GT is meer waard dan de rest van de showroom bij elkaar opgeteld waarschijnlijk.”