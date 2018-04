Nieuwe Maybach SUV is kitsch-tastisch

Net nu je dacht: veel kitscheriger dan een Bentayga wordt het niet, komt deze voorbij!

Het was maar een ideetje. In de jaren ’90 leek het de hoge heren bij Mercedes een goed idee om een merk boven hun eigen merk te positioneren. Mercedes is natuurlijk altijd een luxe-merk geweest, maar met de aankomende A-klasse (en aanverwante modellen) werd een Mercedes-Benz bereikbaarder dan ooit te voren. De oplossing was simpel: creëer een merk dat boven Mercedes-Benz geplaatst kan worden. Op de Tokyo Motor Show van 1997 werd de Mercedes-Benz Maybach gepresenteerd. Een luxe slagschip dat nog lomper, extravaganter en duurder was dan de toenmalige S-Klasse.

De concept had een soort Disney-achtige kitsch. Als Cruella DeVille zou leven, zou ze in een Maybach Dalmatiërpups van hun huid ontdoen. We weten allemaal hoe het is afgelopen met Maybach. Het eens zo trotse merk mocht terugkeren als badge voor de meest luxe uitvoeringen. Eerlijk is eerlijk, een S-Klasse in Maybach uitdossing weet beter te overtuigen dan een échte Maybach, getuige de verkoopcijfers.

Maar nu wil Mercedes dat die cijfers nog beter worden. De beste ingreep om de verkopen te doen stijgen, in elk prijssegment is natuurlijk een SUV. Zelfs in de hogere prijs-regionen zijn de gigantische crossovers niet aan te slepen. De Range Rover wordt alsmaar duurder en blijft succesvol. Ook de Lamborghini Urus, Bentley Bentayga en komende Rolls-Royce Cunnigan zijn voorbeelden van zeer prijzige SUV’s. Mercedes-Benz had heel makkelijk kunnen pareren met een Maybach-GLS 500. Sterker nog, de eerste Maybach-SUV was de G650 Maybach, een superluxe G-Klasse met landaulet-cabriokap.

Maar nee, voor hun laatste concept, de ‘Ultimate Luxury’ hebben ze wederom een tekenaar van Disney ingehuurd. Net als eerder genoemde SUV’s hoeft zo’n auto niet mooi te zijn, maar wel waanzinnig indrukwekkend. De afbeeldingen zijn gelukt en oordeelt u vooral zelf. Met name de sedan-lijn op een SUV is apart. Een beetje zoals de Volvo S60 Cross Country lijkt het niet te kloppen. Toch, in combinatie met stijlelementen van de Maybach 6 Cabriolet is het wel een indrukwekkende en bijzondere auto. Dat is ook wat waard.

Opvallen buiten, genieten van binnen luidt het devies van Maybach. Het interieur is beeldschoon. De luchtroosters doen zeer klassiek aan, evenals het gebruik van brons en leder, maar die schermen geven het dashboard een moderne look. Iets wat Mercedes buitengewoon goed onder de knie heeft tegenwoordig. Wat er onder de motorkap komt te liggen is niet bekend, maar reken maar op een bijzonder krachtige aandrijflijn. Reken er ook op dat deze SUV bovenaan in dit lijstje komt te staan.

De Mercedes-Maybach Ultimate Luxury wordt gepresenteerd op de autoshow in Bejing.