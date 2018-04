Nieuwe GT3 RS is officieel bizar snel

Hoeveel seconden weet deze superkever onder de 7 minuten te rijden?

Een paar weken geleden werd de wereld verblijd met de gelekte foto’s van een Viper-groene Porsche. Een 911 GT3 RS om precies te zijn. Voor wie het Porsche-lexicon niet helemaal uit zijn hoofd kent, dat is de variant die het dichtste staat bij een de race-auto’s.

911: motortje achterin

GT3: Dikke 4.0 liter zonder turbo’s dus met VROOOEEEM geluid

RS: meer spoilers en minder comfort

De meest puristische variant (alhoewel de echte purist een Lotus 3-Eleven 430 rijdt, maar dat terzijde) van het rijtje dus. Dit is nóg spectaculairder te maken met het ‘Weissach Package’. Als je dat aanvinkt krijg je alle opties op je GT3 RS die er eigenlijk standaard erop horen te zitten.

Het voordeel van al deze maatregelen is dat de 911 GT3 RS Weissach Package op alle facetten goed scoort: remmen, sturen, accelereren en dergelijke doet ‘ie allemaal briljant. Althans, dat kunnen we concluderen uit de rondetijd die Porsche met deze auto op de Nordschleife heeft neergezet: 6:56.4. Inderdaad, minder dan 7 minuten. Daarmee schaart de 911 GT3 RS zich in een bijzonder rijtje supercars als de Porsche 911 GT2 RS, Lamborghini Huracan Performante en Porsche 918 Spyder. Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het offcieel: de 991.2 GT3 RS is dus bizar snel.

De waanzinnig snelle tijd werd door Porsche coureur Kévin Estre gereden. De 991.2 GT3 RS is daarmee 24 seconden sneller dan 991.1 GT3 RS. Dat komt niet alleen door de auto, maar ook door de Nordschleife zelf. De baan is op een paar cruciale punten aangepast, iets wat je terugziet in de rondetijden. Voor meer informatie, lees dit artikel om te begrijpen de laptimer in de juiste context te krijgen.

Estre reedt de tijd aan het einde van een zonnige ochtend op 16 april, omstreeks 11:40. De temperatuur was 14 graden en het asfalt 18 graden, volgens Estre perfecte omstandigheden. De 911 stond op Michelin Pilot Sport Cup 2 R banden. Plakkerige semi-slicks met nét genoeg groeven erin om straatlegaal te zijn. Het ronderecord is uiteraard op film vastgelegd, je kan het rondje bekijken door hier te clicken.