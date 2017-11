Eerste foto’s van de nieuwe Jeep Wrangler

Dat werd tijd!

Terwijl de SEMA-show nog rustig bezig is, denkt Jeep alvast aan de volgende grote autoshow in Los Angeles. In aanloop naar de beurs in Californië onthullen ze de vervanger van de Wrangler JK, die ondertussen alweer bijna 11 jaar meedraait. Met het oog op de toekomst geven ze een eigentijdse draai aan een oude formule.

Aan het uiterlijk is er op het eerste gezicht weinig veranderd. De nieuwe Wrangler heeft hetzelfde herkenbare design als zijn voorganger, maar brengt wel een aantal vernieuwingen met zich mee. Zo zijn beide lampenpartijen iets aangepakt en is de aerodynamica verbeterd, want dat was blijkbaar nodig. Daarnaast heeft Jeep zich extra gericht op het ontwikkelen van de veiligheidssystemen. Toch hadden we het voor een compleet nieuw model graag iets spannender gezien.

Het persbericht blijft heel vaag over wat er nu precies onder de kap gaat gebeuren. Jeep mikt naar eigen zeggen op geavanceerde en brandstofefficiënte motoren. Als we de geruchten mogen geloven schijnen er viercilinders met turbo te kunnen komen, maar turbodiesels en een eventuele opgedirkte versie van de huidige V6 zijn ook nog een mogelijkheid. Tot Los Angeles is dit echter niets meer dan pure speculatie.

Heel veel duidelijker wordt het overigens niet als we het hebben over de manieren waarop je de Wrangler kunt configureren. Hoewel er tientallen verschillende dak, deur en voorruit combinaties mogelijk zouden zijn, worden er nog geen specifieke voorbeelden gegeven. Voorlopig zullen we het daarom nog even moeten doen met wat we op de plaatjes zien.