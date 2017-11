Lease maar: Peugeot 308 SW GT of Volkswagen Golf GTD

Rappe kilometervreters voor papa, maar welke moet je leasen?

Wat zijn dingen die je wenst in een auto? Ruimte? Snelheid? Comfort? Luxe? Al twijfelen we of dat echt zo is, want als we om ons heen kijken op de snelweg dan zien we van allerlei auto’s, maar weinigen voldoen aan alle bovengenoemde eisen. Uiteraard, het wordt anders al snel een duur geintje. Toch gaan we vandaag kijken wat de mogelijkheden zijn.

Het koste even tijd, maar we hebben twee gegadigden gevonden. Je moet er wel twee kernwaarden voor opzij zetten: ‘Premium’ of ‘SUV’. De Peugeot 308 SW GT (HDI 180) en Volkswagen Golf GTD Variant zijn van alle markten thuis. Beide zijn onlangs nog opgefrist en kunnen er weer een paar jaar tegenaan. In deze aflevering van ‘Lease Maar’ gaan we kijken wat je nu krijgt voor je geld. In onderstaande tabel kun je de belangrijkste gegevens aanschouwen:

Merk: Peugeot Volkswagen Type: 308 SW Golf Variant Uitvoering: GT 2.0 Blue HDI 180 GTD Business Catalogusprijs: € 43.840 € 44.350 Fiscale prijs: € 43.000 € 43.480 Leasetarief: € 870 p.m. € 880 p.m. Vermogen: 180 pk bij 3.750 tpm 184 pk bij 3.500 Nm Koppel: 400 Nm bij 2.000 tpm 380 Nm bij 1.250 tpm Topsnelheid: 220 km/u 229 km/u 0-100 km/u: 8,4 sec. 7,9 sec. Verbruik: 1 op 21,7 1 op 20,8 CO2 uitstoot: 120 g/km 125 g/km

Wat ons opvalt

Beide auto’s zijn over het algemeen goed uitgerust. Dikke velgen, luxe interieur, navigatie, elektrische ramen rondom, goede audio: dat zit er allemaal wel op. Zijn er dan ook verschillen? De Peugeot is iets completer uitgerust. Zo heeft de 308 SW GT de beschikking over Lane Assist, verkeersbordenherkenning (hoe hard mocht je hier ook al weer rijden?), LED-koplampen, achteruitrijcamera en een ‘comfortsleutel’. De Golf pareert met stoelverwarming en een alarm. Verder is alles dik voor elkaar.

Exterieur

De Peugeot 308 SW is van huis uit een keurige auto. Niet bijzonder spannend, maar ook zeker niet lelijk. De ‘GT’-behandeling heeft het ontwerp zeker goed gedaan. Het is een dikke auto om te zien. De aangezette bumpers en grote wielen doen veel voor de uitstraling. Lekker kleurtje erop en het is een auto waar je je absoluut niet voor hoeft te schamen. Tegelijkertijd is het niet té extrovert. Je kan absoluut bij klanten voor komen rijden zonder dat ze denken: “Ah, vandaar de hoge gages!” Tenzij de klant zelf nog zo’n oude bijtellingsvriendelijke variant heeft met kleine wieltjes.

Bij de Golf GTD Variant is het min of meer van hetzelfde laken een pak. Ook hier is de Golf een stukje smakelijker aangedikt. Er is ook een verschil. De Peugeot heeft nog iets van een Mediterrane charme. Veel Germaanser dan de Golf gaat het niet worden. Het is absoluut een dikke C-segmenter om te zien, maar het heeft iets minder sjeu dan de Peugeot. Ook hier hoef je niet bang te zijn voor jaloerse blikken. Zo’n Golf is natuurlijk altijd zakelijk verantwoord.

Interieur

Peugeot heeft enkele jaren geleden een nieuwe designfilosofie ingezet op het gebied van zowel exterieur (geen grote muilen meer!) en interieur (strakker dan voorheen). Bij de 308 valt meteen op dat het stuurwiel wat kleiner is en een iets andere positie kent. Voor sommige mensen is het geen probleem, anderen vinden het verschrikkelijk en er zijn veel klanten die het juist erg prettig vinden. Omdat de opzet wat anders dan anders is, heb je even een gewenningsperiode nodig. Kudos voor de ontwerpers overigens, want het ziet er erg strak uit zonder saai te zijn.

Bij de Volkswagen Golf gaat het er andermaal erg voorspelbaar aan toe. Dat houdt in: fraaie materialen en een keurige afwerking. Ook de ergonomie is fantastisch Duits. Alles zit precies daar waar je het verwacht. Je voelt je er direct in thuis. Aan de andere kant is het wel erg voorspelbaar en saai. Het is uiteraard persoonlijk, maar de 308 toont wel aan dat het ook anders kan. Wel leuk is het ruitjesmotief in de bekleding. Leuke touch. Maar moest alles perse grijs zijn? Bij een GTI (niet leverbaar als Variant) krijg je vrolijkere kleurtjes. Qua ruimte zit je goed bij zowel de Golf als de 308: meer dan 600 liter bagageruimte, klap je de achterbank neer dan bieden beide 1.600 liter. Niet mis voor een C-segment auto.

Rijden

Dit is natuurlijk de reden waarom je deze auto’s kiest. Het zijn redelijke leasebedragen voor een auto met deze kwaliteiten. De Peugeot trakteert met een buitengewoon prettige 2.0 HDI dieselmotor met maar liefst 180 pk en 400 Nm. Daarmee blij je de A180 CDI’s van dit land wel mee voor. Van 0-100 km/u lijkt het wel mee te vallen, maar deze auto’s zijn uitermate goed in de tussensprints. Het is voornamelijk een praktische gezinsauto, maar je kan er wel degelijk een bocht mee om. De automaat is niet verkeerd, maar er zijn betere.

Zoals in de Golf. De DSG is een fijne bak voor deze motor. De Golf GTD is ietsjes krachtiger en dat zie je terug in de sprint en op topsnelheid. Ook hier is de tussensprint het sterke punt van de auto, alhoewel het meeste op conto van de automaat kan komen. De Golf is een auto die gewoon goed rijdt. Prima balans tussen sportief en comfortabel, alhoewel het iets teveel naar comfort neigt voor een auto met de GTD badge. Onwillekeurig verwacht je toch ietsjes meer.

Conclusie

In principe is dit alles wat je nodig hebt qua auto’s. Ze zijn ruim, compleet, snel en behoorlijk zuinig bovendien. Je baas zal er niet zo snel een probleem mee hebben. Rationeel gezien kun je geen verkeerde keuze maken. Spotgoedkoop zijn ze niet, maar zoals je kunt zien krijg je er een hele hoop voor terug. Je komt niets te kort. Voor dit geld heb je een ook een krappere, kale crossover met een premium badge.

Welke dan te kiezen hangt eigenlijk heel erg af van je smaak. De Peugeot is iets meer gericht op de liefhebber terwijl de Golf eigenlijk nergens slecht op scoort. Behalve dan wat subjectieve puntjes als design en sfeer aan boord.