Om even in het thema Prinsjesdag te blijven deze Lezersvraag; heb jij wél goede plannen voor de automobilist?

Het gaat de hele middag eigenlijk nergens anders over; Prinsjesdag. De troonrede en daarna de miljoenennota die door tante Sieg aan haar vriendjes en vriendinnetjes in de Kamer werd gepresenteerd. Met als simpele samenvatting: Alles wordt duurder.

Eigenlijk is iedereen de pineut, maar er is -zoals wel vaker- één groep die wel onevenredig hard wordt geraakt. Inderdaad, de automobilist. Lekker makkelijk wel, omdat de auto voor veel mensen onmisbaar is.

Heb jij wél goede plannen voor de automobilist?

Even kort resumeren. BPM omhoog. Campers gaan meer wegenbelasting betalen. Autobussen moeten meer gaan betalen. Oldtimers worden steeds ouder en dus krijgen minder oude auto’s de vrijstelling voor de mrb. Rijden op LPG wordt flink duurder.

En dat is wat ondergetekende als eerste te binnen schoot. Er zijn zonder twijfel veel meer plannen die het leven van de automobilist er niet leuker op maken. En dan is er nog niet eens iets gezegd over de absurde benzineprijzen die wellicht per januari met 21 cent per liter gaan stijgen.

Onzalige plannen dus.

Weet jij het beter dan de regering?

Daarom dus de lezersvraag; Heb jij wél goede plannen voor de automobilist? We weten allemaal dat het duur is om de Nederlandse overheid te zijn. het geld vliegt er harder uit dan een broodje shoarma bij een brakke student na een avond veel te hard zuipen, zullen we maar zeggen. En dat moet er wel weer bij natuurlijk.

En ook moet er iets worden gedaan aan de uitstoot en dan vooral het verminderen daarvan. Maar is alles duurder maken dan de oplossing? Misschien heb jij betere plannen die wel zorgen voor voldoende geld in de schatkist, maar niet de nek omdraaien van de automobilist.

We zijn benieuwd. De beste ideeën sturen we meteen door naar het Torentje. Misschien kunnen ze er nog wat mee!

Fotocredit: @jpvdb spotte deze Bug in zijn natuurlijke habitat