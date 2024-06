Het is nu officieel, de Nissan GT-R is dood

Geen vage geruchten, dit keer is het Nissan die officieel het einde van de GT-R inluidt.

Dat praktische offroaders als een Mercedes G-klasse en Toyota Land Cruiser decennialang worden aangeboden is niet zo gek. Maar een supersportwagen als de Nissan GT-R? Voor het type auto had de Japanner een extreem lang bestaan. Maar zoals Nelly Furtado ooit zong. Aan alle goede dingen komt een keer een einde.

Zo ook aan het hoofdstuk Nissan GT-R. Geruchten waren er genoeg, het is Nissan zelf die nu bekendmaakt dat het doek inderdaad gaat vallen voor het icoon. Dat doet de Noord-Amerikaanse tak van het merk met de aankondiging van speciale edities. Want geen afscheid zonder een speciaaltje.

De markt in Amerika en de thuismarkt in Japan gelden als de belangrijkste afzetmarkten voor de GT-R. Hier in Europa en met name in Nederland is dat een ander verhaal. Door de stijgende prijzen én de BPM staat de GT-R niet langer in de prijsslijsten bij ons.

De nieuwprijs ging met wat opties richting de twee ton, de auto langer aanbieden was niet nodig. Geen hond die zo’n bedrag gaat stukslaan op een nieuwe GT-R: hoe goed de auto ook is. Voor 200.000 euro hebben de meeste mensen liever een andere badge op de motorkap, zo werkt dat nu eenmaal.

In de Verenigde Staten neemt Nissan afscheid van de GT-R met de introductie van de T-Spec Takumi Edition en de Skyline Edition. Zeggen dat je een Nissan GT-R Skyline is toch een nostalgiebom van jewelste of niet dan. De volgorde is verkeerd, dat dan weer wel.

T-spec Takumi Edition

Je herkent een T-spec Takumi Edition aan de iconische Midnight Purple kleur. Het interieur is uitgevoerd in Mori Green. Andere highlights zijn gesmeden 20 inch RAYS velgen, verbrede wielkasten, en Vehicle Dynamic Control van Nismo voor een nog scherper rijgedrag. Het VIN-nummer is weergegeven op een gouden plak.

GT-R Skyline Edition

De Nissan GT-R Skyline Edition is er ook eentje om je vingers bij af te likken. In de kleur Bayside Blue met een Sora Blue interieur. Paul Walker zou er zijn vingers bij aflikken. Aan het vermogen van beide specials is niet gesleuteld, dus nog dik 550 pk uit de welbekende V6 met twee turbo’s.

Het is klaar

Meer dan 17 jaar maakte de GT-R deel uit van de line-up. In oktober 2024 is het echt gedaan, dan stopt de productie van de Nissan GT-R voor de Noord-Amerikaanse markt.

De T-spec Takumi Edition begint bij 151.090 dollar voor de Amerikanen. De Skyline Edition kost 131.090 dollar. Beide specials worden in een oplage van 200 stuks gemaakt en exclusief voor de Noord-Amerikaanse markt. Liever op zoek naar een occasion? De eerste exemplaren zijn nu een youngtimer!