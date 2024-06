Auto’s steeds groter, Nederlandse parkeervakken te klein

Moeten de parkeervakken in Nederland groter of gaat het juist de andere kant op?

Groot, groter, grootst. Moderne auto’s zijn echt joekels geworden. Zeker als je een huidig model naast een oudere generatie zet. In een land als de Verenigde Staten maakt zo’n mastodont weinig uit. Ruimte zat en je kunt overal wel parkeren. Dat ligt iets anders in het krappe Europa, ook in Nederland is het te merken.

Ik zag laatst de nieuwe BMW i5 in een parkeergarage staan. De neus kwam verder dan het parkeervak en de kont stak serieus uit. Dusdanig dat automobilisten die door de garage reden echt moesten opletten om om de gigantische reet van de i5 te rijden. Het parkeervak was een stuk compacter dan de i5. Dan hebben we het over een BMW 5 Serie, de 7 Serie is nóg langer.

Crossovers en SUV’s

Moderne auto’s zijn gigantisch geworden. Dat heeft meerdere redenen. Zo moeten ze steeds veiliger zijn om door strenge tests te komen. Een grotere auto is veiliger dan een kleinere. Daarnaast zitten er allerlei hulpsystemen in de auto die ergens gepropt moeten worden. Grotere auto’s bieden tevens meer ruimte voor de inzittenden. Het vierde punt is de algemene trend. Grotere auto’s, met name crossovers en SUV’s, doen het gewoon goed. Dus gaan autofabrikanten voorlopig door op de groei in plaats van krimpen.

Parkeermaten

De vraag is: moet de overheid in Nederland kijken naar de algemene afmetingen van de parkeervakken? Vroeger waren parkeervakken van 2 bij 4,8 meter normaal. Dat betekent dat je met de gister gepresenteerde Nio EL8 uitsteekt, want deze auto is 5,09 meter lang. Nu worden sommige parkeervakken aangelegd met een formaat 2,5 bij 6 meter, maar lang niet overal buigt men voor de autogroei.

Dat heeft bijvoorbeeld met de algemene ruimte te maken. In een stad kan een parkeervak niet zomaar groeien. Bovendien zien de steden auto’s liever verdwijnen dan dat ze welkom worden geheten.

CROW, een kennisplatform dat de overheid adviseert over wegbreedtes en verkeerslichten, zegt tegenover de NOS dat ontwikkelingen in de maatschappij in principe gevolgd worden. Dat betekent dat wegen, bochten en parkeerplekken aangepast worden als auto’s groeien in formaat.

Toch hebben gemeenten moeite met de ontwikkelingen. Grotere parkeervakken kan ook een aanzuigwerking hebben voor grotere auto’s, want: het past toch wel. Dus misschien gewoon de compacte parkeervakken in Nederland houden zoals ze zijn. Gaan we allemaal kleine auto’s rijden, zoals de nieuwe Fiat Grande Panda! Want compacte auto’s worden gelukkig ook nog steeds gemaakt.

Foto: een keurig geparkeerde Mercedes-Maybach S500 via @toyotafortuner op Autoblog Spots