Eerste getunede VW ID.3 van NL is subtiel en geslaagd - Autoblog.nl

Een Twentse dealer en tuner heeft de eerste getunede Volkswagen ID.3 van Nederland laten zien.

Soms willen autofabrikanten een auto iets té veel ontwerpen. Alsof de designers bang zijn dat ze de laan uit worden gestuurd, als ze niet hun uren volmaken. Dus gaan ze de velgen nodeloos ingewikkeld maken, of gaan ze met kekke stickertjes werken. Neem de Volkswagen ID.3 als makkelijk – en relevant – voorbeeld. Deze auto moet dé toekomst worden, dus moet het uiterlijk ook een beetje toekomstig zijn, niet?

Het probleem is alleen dat niet alle consumenten een auto willen die zo futuristisch is ontworpen. Sommigen – misschien wel de meesten – hebben liever een auto van ‘nu’. Een auto die niet opvalt met hippe, aerodynamische velgen, of kekke zilveren stickers op de C-stijl met een fade-effect. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, niet? Gelukkig kunnen ook deze mensen ook in een Volkswagen ID.3 rijden, zo blijkt.

De Twentse VAG-dealer Huiskes-Kokkeler heeft namelijk op Instagram hun eigen versie van de Volkswagen ID.3 laten zien. Deze dealer heeft een eigen tuning- en stylingafdeling – Styling & Performance Twente – die verantwoordelijk is voor de eerste getunede Volkswagen ID.3 van NL. Ze hebben een Volkswagen ID.3 1ST Plus (204 pk, 58 kWh-accu, 43.990 euro) naast de gepimpte ID.3 gezet, zodat wij de verschillen kunnen zien.

Het eerste dat opvalt, zijn de velgen. Weg met de aerodynamische 19″ velgen, In plaats daarvan zijn er 20″ velgen gemonteerd die een stuk ‘normaler’ ogen. Daarmee voelt de hele auto meteen veel meer aan als een reguliere Volkswagen, dan zo’n flitsende ID-bak.

Maar de wijzigingen gaan verder dan dat. Die eerder genoemde zilveren stickers op de C-stijl zijn verdwenen. Daardoor ziet de zijkant van deze ID.3 er meteen een stuk rustiger en meer volwassen uit. Deze sticker loopt normaliter over in een zilveren daklijst, dit heeft de Twentse tuner nu in hoogglans zwart uitgevoerd. De grille, achterbumper en sideskirts zijn eveneens hoogglans zwart gemaakt. Alles is gespoten, behalve de daklijsten. Die heeft Styling & Performance Twente gewrapt.

Interesse in de eerste getunede Volkswagen ID.3 van NL? Dan heb je pech, want je bent al te laat. Huiskes Kokkeler laat bij navraag weten dat dit model al verkocht is. Wel staat op hun site wat het project allemaal heeft gekost. Voor 3125 euro kan Styling & Performance Twente ook jouw ID.3 net een stukje mooier maken. En wie de originele velgen daarnaast achterlaat, kan het geheel voor minder geld krijgen. Overigens laat de Twentse tuner weten nog niet klaar te zijn met de ID.3, maar een eigen ID.3 R te willen ontwikkelen. En laat dat nou eens heel interessant klinken…