Autoblog Goes Electric (Deel 4) - alles over snelladen - Autoblog.nl

Snelladen is niet zomaar snelladen. In deze video leggen we je de definitie van snelladen uit en wat er allemaal bij komt kijken.

Ja, er zitten veel facetten aan snelladen. We zetten in bovenstaande video de belangrijkste zaken op een rijtje.

De maximale laadsnelheid van de auto. Soms is namelijk de auto de beperkende factor en kan hij de maximale laadsnelheid van de laadpaal niet benutten.

De maximale laadsnelheid van de laadpaal waar je bij staat (Kies de juiste!). Als jouw EV een hoge laadsnelheid aankan, kies dan niet voor de 50kW lader, maar voor de paal met de hoogst beschikbare laadsnelheid. Match dus de laadsnelheid van de auto bij die van de laadpaal.

De Laadcurve van de auto is belangrijk. Zo laadt een I3 tot bijna 90% vol op de top van zijn snelheid, maar een Hyundai Kona begint al vanaf 60% accu af te bouwen in snelheid.

Temperatuur van de accu. Om goed te snelladen is het raadzaam dat de accu op temperatuur is. Dus aan het einde van de straat ’s ochtends al snelladen kan wel eens resulteren in sub-optimale snelheden.

Kosten. Fastned en Ionity zijn allebei prijzig aanbieders, het loont de moeite om door te hebben wat de kosten zijn. Zie de video voor een overzicht

Tijd. Je hoeft niet altijd ‘vol te laden’. In 10-15 minuten kan je meestal best wel aardig wat bijladen.

