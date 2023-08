Vernieuwde BAC Mono is nóg lichter en krachtiger

Met de vernieuwde BAC Mono kun je je lekker uitleven op een trackday.

In de categorie lichtgewicht circuitspeeltjes kun je alle kanten op, ook nu Lotus SUV’s van 2.700 kg gaat verkopen. Het natuurlijke alternatief is Caterham (Caterham begon ooit als Lotus-deler), maar anno 2023 zijn er een enorm hoop alternatieven. Zeker als je iets bijzonders zoekt.

Denk aan de Dallara Stradale, KTM X-Bow of Donkervoort D8 GTO. De BAC Mono valt ook in dit lijstje. Dit weekend is de Monterey Car Week, dus fabrikanten zijn daar aanwezig met speelgoed voor puissant rijke petrolheads.

Speciaal voor heen heeft BAC de vernieuwde Mono meegenomen. Qua uiterlijk is het geen verrassing. De auto is overduidelijk een doorontwikkeling van het oude model, samen met wat invloeden van de BAC Mono R.

Meer vermogen en minder gewicht voor vernieuwde BAC Mono

Maar het uiterlijk is niet heel erg interessant bij de BAC Mono, het is vooral functioneel. Nee, het gaat om de techniek bij het laatste project van de Briggs Automotive Company. De ingenieurs zijn fanatiek te werk gegaan om de auto lichter en sterker te maken.

De motor is van origine de bijna legendarische 2.3 viercilinder van Ford. Deze is vervolgens door Mountune onder handen genomen voor meer vermogen en koppel. Bijzonder: er is geen turbo te bekennen, dus je hebt een heerlijk directe gaspedaalrespons. Het maximumvermogen is 311 pk, terwijl het koppel 311 bedraagt. Dat is 6 hele paardenkrachten en 5 hele Newtonmeters meer dan voorheen.

De pk-gewichtsverhouding van de vernieuwde BAC Mono is er dus op vooruit gegaan, want ze zijn even met een koolstofvezel kaasschaaf langs de auto gegaan en hebben er 10 kilogram weten te af te halen. Bijzonder knap, want net als bij onze hoofdredacteur @michaelras zat er geen grammetje te veel vet aan de oorspronkelijke BAC Mono.

Prestaties

Door deze maatregelen kan de vernieuwde BAC Mono nu in 2,7 seconden naar de 96 km/u sprinten, dat is een tiende sneller dan voorheen. We denken dat eerder genoemde @michaelras erin moet zitten, als ondergetekende er in gaat zitten valt de pk-gewichtsverhouding een stuk minder gunstig uit.

Er komt trouwens een snellere versie aan van de BAC Mono. Mountune is namelijk bezig met een 2.3 liter viercilinder met turbo uit de Focus. Nu maakt Mountune al tuningkits voor die auto, dus veel issues om een potente krachtbron te maken voor de BAC Mono lijkt ons geen probleem.

De BAC Mono met turbomotor komt in 2024 op de markt en speciaal bedoeld voor landen waar de emissie-eisen heel erg streng zijn (zoals in ons koude kikkerlandje). Net als alle andere dikke auto’s van dit moment maakt de vernieuwde BAC Mono zijn debuut op de Monterey Car Week. Daarna begint de levering.

