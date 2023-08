Lamborghini Huracán verder uitgemolken met Sterrato Opera Unica

Lamborghini viert zijn 60-jarig jubileum en pakt uit met de Lamborghini Huracán Sterrato ‘Opera Unica’. Een eenmalig kunstwerk.

Italianen zijn trotse mensen met een gevoel voor design en een gevoel voor auto’s. Ze zijn nergens mee vooruit te branden, totdat ze achter het stuur gaan zitten. Dan veranderen ze allemaal in opgewonden mini-coureurs en snijden ze je af in hun Fiat Panda 4×4 en hun Lancia Ypsilon.

Er is autohistorie in het Zuid-Europese land. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco (jaja!) en natuurlijk merken als Ferrari en Lamborghini. Die laatste kennen we niet alleen van de tractoren en de vrouw van Afrojack, maar natuurlijk vooral van die fantastische supercars.

Maar daar breng je niet iedere week een nieuw model van uit. Niet rendabel natuurlijk. Gelukkig is een trotse Italiaan creatief genoeg om elke gelegenheid aan te grijpen om een speciale uitvoering van een bestaan model te maken. Dat kan natuurlijk altijd!

Lamborghini Huracán Sterrato ‘Opera Unica’

Zoals nu. Op de Instagram van het merk presenteert Lamborghini de Huracán Sterrato ‘Opera Unica’. Dat laatste betekent zoveel als ‘Uniek Kunstwerk’. Dat betekent dat er maar één van is.

In dit geval samen met het Ad Personam Department van Lamborghini gemaakt. Die mochten helemaal los met als inspiratie de betoverende blauwe tinten die je in de zee en de lucht van Sardinië vindt. Een uniek verfproces met een kristaleffect om het 60-jarig jubileum te herdenken en natuurlijk meteen om de schoonheid van kleuren te vieren. Want Italianen.

Mocht je momenteel op Sardinië je vakantie vieren en even klaar zijn met op het strand genieten van het zonnetje en 26 graden, reserveer dan een plekje om de auto in de lounge van Lamborghini in Port Servo te bezoeken. Kan tot 10 september. Of bekijk de flitsende video hieronder, vanuit je luie stoel. Dat kan natuurlijk ook.