Eerste huwelijksperikelen Honda en Red Bull

Zien we hier de eerste scheurtjes ontstaan?

Het is nog een pril huwelijk tussen Red Bull Racing en Honda. En dat kan twee dingen betekenen. Of alles is nog rozengeur en maneschijn, of de eerste irritaties beginnen naar boven te komen met soms ernstige gevolgen.

Nu willen we niet te ver op de zaken vooruit lopen. Er heeft echter een opmerkelijke beslissing plaatsgevonden. Honda zou al besloten hebben niet deel te willen nemen aan de Grand Prix van Australië. Deze beslissing zou buiten Red Bull Racing om genomen zijn. Dat zegt Honda-topman Masashi Yamamoto in gesprek met het Japanse AS-Web. Oh oh. Belangrijke beslissingen nemen zónder dit te overleggen met je partner is een ingrediënt voor heibel binnen een huwelijk.

Het was sowieso een rommelig weekend in Australië. Pas op de ochtend van het raceweekend werd besloten dat de trainingen, kwalificatie en race niet door zouden gaan. Dit, terwijl diverse teams van mening waren dat er in principe een race kon plaatsvinden. Red Bull was één van die teams met die mening. Motorleverancier Honda dacht daar anders over.

Dit had nog een interessante kwestie geworden als de race wel door zou zijn gegaan. Een Red Bull dat wil deelnemen en een weigerende motorleverancier in vorm van Honda. Zover is het niet gekomen, maar het is wel voer voor discussie. Red Bull, dat met zijn drankjes überhaupt al schijt heeft aan de gezondheid van de mens, in conflict met een grote autofabrikant die al jaren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid ?