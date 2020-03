Toyota GR Supra op Marktplaats: dit is de goedkoopste

De eerste occasions druppelen Marktplaats op. Wat kost dat?

Met dank aan de Nederlandse autobelastingen is een nieuwe Toyota GR Supra helaas een duur geintje. Er komt ook een goedkopere 2.0 viercilinder op de markt. Tot die tijd is het turen naar occasions als je zoekende bent naar de voordeligste GR Supra.

Nu de Supra al enige maanden onder ons is, verschijnen de eerste tweedehandsjes op Marktplaats. Zoals verwacht geen exemplaren met serieuze kilometerstanden. Het zijn vooral auto’s die net zijn ingereden. Het voordeel van zo’n occasion is dat je niet zit met een levertijd. Moet de specificatie wel naar je smaak zijn natuurlijk.

De goedkoopste GR Supra die we konden vinden op Marktplaats kost je 77.495 euro. Het gaat hier om een zwart exemplaar van vorig jaar. Met de auto is 2.000 kilometer gereden. Het is een lekkere ‘korting’ als je naar de nieuwprijs kijkt. Dit exemplaar had namelijk een nieuwprijs van 84.490 euro.

De auto wordt aangeboden door Louwman in Ridderkerk. Het blijft nog even wennen. Het automerk dat voornamelijk zuinige hybrides verkoopt, heeft nu ineens een kanon als de Supra in de showroom staan. De GR Supra is zwart van buiten, met een eveneens zwart interieur. Voel je Batman in de avonduren en pik deze Supra op in de Zuid-Hollandse plaats.