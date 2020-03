Lezersvraag: hoe bevalt 100 km/u?

Heb jij al kilometers gemaakt met de nieuwe situatie?

Vandaag is het een week geleden dat de 100 km/u-maatregel werd ingevoerd. Overdag mag je uitsluitend 100 km/u rijden op de Nederlandse snelwegen. Op diverse snelwegen mag je nog wel vòòr 06:00 en na 19:00 harder rijden.

Het is heel persoonlijk of dit effect heeft op je autorit. Misschien ben je een rustige rijder en doet het je niks. Maar het kan ook zo zijn dat jouw favoriete traject opeens een verschrikking is. Met name van 130 km/u naar 100 km/u is even wennen.

Je hebt nu een week de tijd gehad om aan de nieuwe situatie te wennen. En, hoe bevalt het? Misschien ben je er de afgelopen week amper op uit getrokken. Door het coronavirus werken veel mensen vanuit huis. Als je onderweg was, dan was de verleiding juist groter om harder te rijden. Er zijn nog nauwelijks files. Lege wegen in combinatie met mooi weer daagt uit om nét even wat harder te gaan rijden.

De snelheidsverlaging werd ingevoerd om de uitstoot van stikstof te verlagen. Het is niet duidelijk of de overheid ooit weer teruggaat op het oude beleid. Laat weten in de comments hoe 100 km/u bevalt!

Foto: Bugatti Chiron op de Nederlandse snelweg. Via @mitta86