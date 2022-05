Tweede moderne open Maybach: dit kunnen we verwachten

De tweede echte moderne open Maybach. Dit zit er aan te komen.

Tegenwoordig is de luxe SUV een status-object. Tuurlijk, vroeger waren er Land Cruisers, Range Rovers, Grand Cherokees en G-klasses. Maar dat waren dik aangeklede 4×4’s. Je reed zo’n auto omdat je veel van de gebaande paden af ging, grote paardenkarren moest trekken of een dictator was in een land dat goud belangrijker vond dan infrastructuur. Nu zijn het grote, hoge, zware en luxe slagschepen.

Dikke prima, maar je onderscheidt jezelf er niet mee. Daarnaast: bijna niemand ziet je zitten, op een paar vrachtwagenchauffeurs na. Daar heeft Mercedes een oplossing op, want er komt een moderne open Maybach aan!

Basis luxe moderne open Maybach

De basis daarvan is de Mercedes-AMG SL. Dat gaat dus logischerwijs de Mercedes-Maybach SL worden. Vroeger waren Maybach en AMG nog merken (met ook die vermelding op het kentekenbewijs), tegenwoordig zijn het uitvoeringen die gewoon van de reguliere lopende band rollen.

Volgens Mercedes-Benz-honcho Gordon Wagoner zal de nieuwe open Maybach niet heel discreet zijn. Denk dus aan de Maybach-behandeling die je ziet op de S-Klasse en GLS. Heel erg veel chroom, grote glimmende wielen, optioneel zelfs two-tone-lak: echt tegen het protserige aan. Of eroverheen, afhankelijk wat je smaak is.

Interieur

In het interieur zal de nadruk meer op luxe en elegantie liggen dan sportiviteit. Dikke stoelen, zacht leder en een hele hoop opties om het te configureren.

Dan de aandrijflijnen van de open Maybach. Daar is niets over gezegd, maar hier durven we de gok wel aan. De viercilinder past totaal niet bij het gedachtegoed van Maybach, dus die zal er niet komen. De 4.0 V8 wel, al dan niet met een extra elektromotor voor de 63 ’S E-Performance hybrid dinges-geval super eco-EQ-Performance’.

Wanneer we de luxe open SL kunnen verwachten is niet 100% zeker, maar kwaliteitspublicatie Carscoops gokt op 2023.

