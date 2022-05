Geen teamorders Pérez en Verstappen, aldus Horner

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zijn Verstappen en Pérez nu elkaars gelijke.

Wat was het genieten gisteren! Althans, voor zover dat mogelijk is op het circuit van Monaco. De regen zorgde ervoor dat het geen standaardrace was, waarbij de uitslag van de kwalificatie gelijk staat aan de uitslag van de race.

Dankzij een bijzondere strategie van Ferrari en een keurig geplande stop voor Pérez, kon de Mexicaan de race winnen in plaats van de Leclerc of Sainz. Eindelijk heeft Pérez zijn tweede overwinning binnen voor Red Bull.

Geen teamorders Pérez en Verstappen

Is hij daarmee gelijk aan Max Verstappen? Volgens Christian Horner wel, aldus de teambaas tegen Nico Rosberg. In een interview met Sky Sports na de GP van Monaco 2022 vraagt de wereldkampioen van 2016 of er nog teamorders uitgedeeld gaan worden:

Nee. Hij doet net zoveel mee om het kampioenschap als Max. Het verschil is slechts 15 punten, dat is eigenlijk niets. Christian Horner, is de periode van Vettel en Webber vergeten.

Een korte quote, maar dat zegt wel heel erg veel. Tot vorige race reed Pérez nog in dienst van Verstappen. Hij moest aan de kant om Max voor te laten, zodat de Nederlander kon winnen. Dat Red Bull geen teamorders gaat uitdelen, is dus best opmerkelijk. Je wil immers niet dat Pérez en Verstappen met elkaar in gevecht gaan en dat Leclerc daarvan kan profiteren.

Azerbeidzjan

Waarschijnlijk zal Horner de komende race (de GP van Azerbeidzjan) deze quote herhalen. Pérez is altijd erg goed op stratencircuits en vorig jaar won hij de race daar. Het was misschien wel de enige GP die de Mexicaan echt naar behoren reed in dat seizoen. De kans dat Verstappen en Pérez nog wat dichter bij elkaar komen is dus groot.

Daarna valt het nog maar te bezien. Verstappen heeft dit seizoen al vier races gewonnen, meer dan Pérez in zijn gehele carrière heeft behaald. Of Pérez – die net een contractverlenging op zak heeft -het momentum vast kan houden, is nog maar de vraag. Het is in elk geval lekker voor Red Bull dat Pérez dichter in de buurt zit.

