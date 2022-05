Mercedes-AMG komt met ultra-exclusieve speedster

Wat Porsche kan, kan Mercedes ook.

Misschien is het je opgevallen dat het recent veel over exclusieve Mercedessen gaat. De foute Maybach’s en limited editions vliegen je om de oren. Dat is geen toeval, want Mercedes heeft een nieuwe strategie gekozen. Dat maakten ze gisteren bekend.

Deze strategie houdt in dat Mercedes zich meer op de bovenkant van de markt gaat richten. Das Haus gaat zich minder bezig houden met auto’s voor het gepeupel en meer met peperdure auto’s in het topsegment. Dit betekent bijvoorbeeld dat er een Maybach SL komt, zoals we gisteren al schreven.

Maar er is meer. Mercedes liet ook een teaser zien van een nieuwe speedster. Die speedster kan natuurlijk maar op één auto gebaseerd zijn: de nieuwe SL. Die vertoont al redelijk wat overeenkomsten met de 911 en nu aapt Mercedes dus ook de 911 Speedster na.

Hoogstwaarschijnlijk is het niet veel meer dan een SL met een ander dakje, maar het mag gezegd worden: het ziet er wel gelikt uit, afgaande op de teaser. Je zult wel twee zitplaatsen in moeten leveren, want standaard is de SL natuurlijk een 2+2.

We tasten verder nog in het duister, maar we weten wel dat de speedster onderdeel zal uitmaken van het nieuwe ‘Mythos’-programma van Mercedes. Dit is een serie met ultra-exclusieve modellen. Ook dit is onderdeel van de nieuwe strategie.

De speedster op basis van de SL zal dus in strikt gelimiteerde oplage gebouwd worden. Net als de 911 Speedsters dus, die ook telkens in beperkte aantallen gebouwd worden. De oplage van de 991 Speedster was beperkt tot 1.948 stuks en van de 997 Speedster zijn er maar 356 gebouwd.

Naast deze fraaie speedster kun je er op rekenen dat Mercedes nog meer verrassingen in petto heeft in het kader van het Mythos-programma. We zijn benieuwd.